IL COACH ANGELUCCI

L'UNDER 20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Parte domenica la nuova avventura in serie C Silver della Npc Willie guidata in panchina da coach Mauro Angelucci, l'appuntamento è al PalaBancaAnagni per l'Open Day del campionato, avversario la Vis Nova. Per la formazione reatina domenica c'è stato l'ultimo test del precampionato, a Contigliano infatti gli amarantocelesti hanno ospitato la Uisp XVIII, compagine che milita nel girone A di serie C Silver: l'amichevole è stata utile per mantenere alta la concentrazione in vista del debutto ufficiale e ha lasciato buoni segnali a coach Angelucci, nonostante l'assenza di Granato.Proprio in vista del debutto stagionale, il tecnico dei reatini, rimarca gli obiettivi: «Sarà una bella sfida, il nostro obiettivo è la salvezza. Non siamo ancora pronti al 100%, ma stiamo lavorando per migliorare soprattutto alcuni aspetti mentali, dati dal fatto che questa è una squadra davvero molto giovane per la categoria con elementi interessanti, ma che dovranno confrontarsi con gente esperta, agonisticamente preparata e forte fisicamente - afferma coach Angelucci - Sono curioso di come andrà la prima partita, sapendo che ci vorrà del tempo per adeguarsi al tipo di campionato. Al contempo questa eperienza in serie C, dovrebbe dare possibilità alla nostra under 20 di esprimersi al meglio».Capitolo under 20 invece che vedrà gli amarantocelesti impegnati dal 21 ottobre, giorno della primo impegno ufficiale, l'avversario di turno sarà la New Basket Latina. La compagine di Angelucci affronterà il campionato U20 Elite laziale, dove nella fase di qualificazione incontrerà 11 formazioni, oltre i pontini ci saranno: Roma Nord, Valmontone, Anzio, Fonte Roma, Smit, Frascati, Serapo, St Charles, Stelle Marine e Uisp XVIII. Le partite interne saranno disputate al palazzetto di Contigliano di lunedì sera.