11:31

RIETI - Parte la nuova stagione della Npc Willie, che prenderà parte per il terzo anno consecutivo al campionato regionale di serie C Silver. Forti cambiamenti, a partire dalla guida tecnica, dove torna a sedersi Mauro Angelucci, già allenatore di numerose formazioni reatine in passato e che nel 2017 centrò la vittoria del campionato di serie D proprio con la Npc Willie, portandola in serie C Silver. Angelucci oltre alla C Silver, guiderà anche la formazione dell'Under 20, come scelto dal nuovo responsabile del settore giovanile Paolo Matteucci.Già a lavoro da pochissimi giorni, la nuova Npc Willie si sta preparando al meglio per affrontare i prossimi impegni: verso metà settembre ci sarà la prima uscita in Coppa Lazio, l'unica certezza è l'avvio del campionato, fissato nel weekend del 12-13 ottobre, con i reatini in campo domenica alle 18 contro la Vis Nova, nella riconfermata location del PalaBancaAnagni, per la giornata inaugurale del torneo, mentre l'ultima giornata si disputerà il 19-20 aprile con tutte le gare in contemporanea.Calendari ufficiali che saranno resi noti a fine settembre, per ora i reatini scenderanno in campo contro Aprilia nella seconda giornata, mentre la prima casalinga sarà il 26 ottobre contro Stelle Marine, ma non escluso che ci saranno altri cambiamenti visto che molte sfide coincidono con la serie A2.Squadra giovane, ma che è pronta a dare battaglia fin dalle prime battute, intanto coach Angelucci gioisce per i ritorni di Federico Granato e Riccardo Blasi, due pilastri della nuova squadra, alle prese con un periodo di inattività, ammettendo: «Sto cercando di coinvolgere tutti ma non è semplice, tanti ragazzi non avevano vissuto una bella esperienza e perciò vanno recuperati - continua il coach - L'obiettivo è la salvezza, consapevoli delle difficoltà. Sarà una bella sfida, utile per far crescere i ragazzi, io con loro ho un conto aperto e sono felice di far parte di questo progetto. Vada come vada sarà un successo».Oltre a sfruttare le potenzialità di Granato, Angelucci potrà contare sui validissimi Blasi e Buccioni, i tre compongono il pacchetto senior della formazione, vantando alle spalle già diverse stagioni con la prima squadra. Chiave sarà i ruolo dei più giovani, molti dei quali puntano ad affermarsi nella categoria dopo la prima stagione vissuta lo scorso anno agli ordini del coach Gianluca De Ambrosi.Federico Granato (1981)Andrea Buccioni (1997)Riccardo Blasi (1998)Francesco Brandi, Alessandro Grillo e Matteo D'Ambrosio (1999)Paolo Annibaldi e Alessandro Bizzoni (2000)Andrea Finco, Gianmarco Emiliani, Leonardo Ciani e Giacomo Cornacchiola ( 2001)Lorenzo Fornara, Bryan Luzzi, Martin Godoy, Djorde Marcetic e Milos Vujanac (2002)Coach: Mauro AngelucciDirigenti: Samuele Annibaldi e Marco Marzioli