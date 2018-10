CLASSIFICA AGGIORNATA

RIETI - La notizia era nell'aria già da diverse settimane, ora il comunicato a chiudere ogni dubbio. Il Tribunale Federale Nazionale, riunitosi lo scorso 26 ottobre, ha disposto diverse penalizzazioni, molte delle quali riguardano proprio il girone C. La stangata arriva per il Matera, che si prende ben 8 punti di penalizzazione. Un punto di penalizzazione anche a Siracusa, Juve Stabia, Rende, Trapani e Monopoli. Oltre alle penalizzazioni sono arrivate anche ammende e pesanti inibizioni che riguardano non solo le squadre citate del girone C, ma anche diverse squadre di altri gironi. Alla luce di queste penalizzazioni, cambiano anche gli scenari della classifica.Juve Stabia 18 (-1)Trapani 18 (-1)Rende 17 (-1)Catania e Vibonese 14Casertana 12Cavese e Sicula Leonzio 11Catanzaro 10Monopoli 9 (-1)Virtus Francavilla, Bisceglie e Potenza 9Reggina 8Rieti 7Siracusa 5 (-1)Paganese 2Viterbese 0Matera -4 (-8)