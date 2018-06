RIETI - Il via il 26 agosto, la sosta a gennaio e tre turni infrasettimanali. La Lega Pro ha ufficializzato le date della prossima stagione che avrà come antipasto la prima giornata della Coppa di Serie C che comincia il 5 agosto. La sosta invernale è in programma dal 6 al 13 gennaio, mentre per quanto riguarda i turni infrasettimanali si svolgeranno su due giorni (martedì e mercoledì in orario serale, 18.30, 20,30). Durante il periodo natalizio si giocherà domenica

23 e 30 dicembre. Il campionato si caratterizzerà per quattro fasce orarie uguali il sabato e la domenica (14.30 / 16.30 /18.30 / 20.30). Turnover per i gironi: uno giocherà di sabato per tre mesi e due gironi giocheranno di domenica per tre mesi; in questo modo durante l'intera stagione ogni gruppo giocherà un trimestre di sabato e due trimestri di domenica, fermi restando gli anticipi del venerdì ed i posticipi del lunedì per esigenze televisive.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11



