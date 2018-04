PLAY FOTO Rieti promosso in C: la festa in città

di Christian Diociaiuti

RIETI - Ore 20.40. Arriva da Ostia il pullman del Rieti a piazza Cavour e scatta la festa più bella. Piazza piena e coro che spacca la serata: "Ce ne andiamo in Serie C". L'attesa dei tifosi, durata dal loro ritorno da Ostia, ha causato la curiosità anche di chi non segue le vicende sportive della città.Così ai piedi della Lira si è creata una folla che è esplosa all'arrivo della squadra, neopromossa in C dopo il 3-3 di Ostia. Cori e festa, dopo qualche minuto, dalla piazza si sono spostati dentro il bar La Lira, con giocatori, tifosi e appassionati addirittura sui banconi, dopo gli abbracci e gli applausi di fuori. Fumogeni, bandiere e cori. Piazza Cavour ha reso omaggio agli eroi di Ostia (entrati trionfalmente, qualcuno era addirittura sul tetto del pullman) per una festa spontanea che ora dà l'appuntamento a domenica prossima, quando per Rieti-Lupa, sarà lo Scopigno a dare il la a una grande festa di fine stagione e alla post season della poule scudetto. Per questa le sfidanti sono ancora da definire, così come il calendario delle sfide.