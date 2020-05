© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Bisognerà attendere il Consiglio federale in programma il prossimo 3 giugno per scoprire se la C tornerà in campo o meno.Questa sera, giovedì 28 maggio, infatti, al termine dell'incontro tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, i presidenti delle tre leghe professionistiche e l'Aic è stato stabilito che serie A e serie B torneranno in campo il 20 giugno provando a completare la stagione, ma ragionando anche su un piano B in caso di eventuali nuove sospensioni. La Lega Pro ci sta pensando e qualora dovesse seguire i più grandi, potrebbe farlo optando per un format rapido (playoff e playout) che determini promozioni e retrocessioni. Il Rieti , sotto questo aspetto, resta appeso ad un filo perché se venissero escluse dalla contesa le ultime classificate, per gli amarantoceleste la serie D diventerebbe inevitabile.