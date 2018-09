di Christian Diociaiuti

RIETI - Festa amarantoceleste in centro storico, a piazza Cavour. Un po’ come è stato per il trionfo di Ostia (con il 3-3 contro i lidensi arrivò la promozione matematica con un turno d’anticipo) e per la celebrazione ufficiale dopo la Lupa Roma, i tifosi e il club si sono ritrovati ancora all’ombra della statua della Lira. Stavolta, però, per un nuovo inizio. Le maglie e i calciatori, uno ad uno, si sono mostrati al tifo amarantoceleste per iniziare davvero e ufficialmente questa stagione 2018-2019. Tutti i componenti del club, inclusi quelle delle giovanili, si sono alternati sul palco. Un evento andato avanti per tutta la sera e che fa da preludio alla stagione ma soprattutto consente alla squadra di entrare nel tessuto cittadino, mentre va avanti la campagna abbonamenti.Tutto è partito nel tardo pomeriggio con musica e intrattenimento per tutti, ma anche la possibilità di stringere la mano e conoscere i nuovi giocatori amarantocelesti. Dalle 20, poi, la presentazione davanti alle autorità della città ma soprattutto di fronte ai tifosi e agli appassionati, oltre ai tanti curiosi che nel momento dell’happy hour affollano il cuore della città, il Ponte Romano e i locali del centro.Nella serata è intervenuto anche il patron Manthos Poulinakis che, elegantissimo, sul palco con la figlia, ha rivolto un saluto in italiano ricevendo l'applauso del pubblico: "Stiamo uniti, siamo forti, forza Rieti". Mostrate anche le maglie ufficiali da gioco, quella amarantoceleste e quella bianca, ancora non utilizzate in gara ufficiale.Sul palco il sindaco Cicchetti, con una immancabile parentesi sui lavori allo stadio: "Abbiamo i soldi e l'impresa che ha vinto la gara, che sta lavorando ed è seria ed affidabile. È stato difficile combattere con i professionisti della lettura delle circolari. Difficoltà a tratti avvilenti. Il burocratese rovina l'italia - ha detto sulla questione stadio - ma stiamo andando avanti a spron battuto. Vi siamo vicini, auguri e rinnoviamo il nostro impegno. Grazie a chi ci è stato vicino in questo percorso, come la Regione che ha trovato 400mila euro. Noi ne abbiamo trovati altri 100mila. Sperando che non cambino le normative e servano altri adeguamenti". Presenti, tra le altre autorità, anche il consigliere comunale allo sport, Roberto Donati e il vescovo Domenico Pompili il quale, insieme a Don Shango, ha benedetto la squadra, i dirigenti e i tifosi. "Un momento di preghiera che non esonera voi ragazzi della squadra a mettercela tutta, non chiediamo miracoli, chiediamo questo. La squadra sia momento di socializzazione" ha detto il vescovo.Il presidente del Rieti si è dimostrato soddisfatto ed emozionato: "Speriamo che inizi a parlare il campo in fretta - ha detto Gianluca Marini, riferendosi all'inizio della Serie C - Noi in questa estate abbiamo lavorato incessantemente, abbiamo fatto un mezzo miracolo per iscrivere la squadra. Ora facciamo quel che dobbiamo fare. L'avvio del campionato? Non nego che ci abbiano fatto un favore vista la questione dei lavori..." ha aggiunto Marini.Emozione per il tecnico Ricardo Chéu che ha detto di aver sentito il calore della piazza soprattutto in questo momento in cui ha perso il papà: "Siamo giovani è vero, ma vogliamo il meglio per Rieti e lotteremo in ogni gara". Chéu è, nel calcio moderno, il tecnico più giovane del Rieti.Premiazioni nel corso della serata. I primi a ricevere il gagliardetto sono stati i tifosi più giovani, quello che animano Fedeltà Amarantoceleste: "Dai ragazzi crediamoci" dicono dal palco. Premio anche al tifoso più anziano, Leonello Simeoni, quasi 90 anni, tutti vissuti con il Rieti nel cuore. Riconoscimenti anche a due collaboratori storici come Paolo Rotilio, uno dei segretari del Rieti (si occupa delle giovanili), e Carlo Franceschini, custode dello Scopigno.