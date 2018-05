di Christian Diociaiuti

RIETI – Ci sarà martedì 15 maggio alle 11,30 nella sede della Lega Pro a Firenze l’incontro promosso dal presidente Gravina con i club neopromossi in terza Sere. Col Rieti, sono stati invitati anche Albissola, Gozzano, Potenza, Pro Patria, Rimini, Virtus Vecomp Verona, Vis Pesaro e le due società impegnate nello spareggio-promozione, Troina e Vibonese.



«L’incontro, dedicato ai club neopromossi, nasce con l’obiettivo di fornire alle società tutti gli strumenti necessari per affrontare il passaggio al settore professionistico – aveva detto nei giorni scorsi Gabriele Gravina, Presidente della Lega Pro - ed avere gli elementi utili per la nuova categoria».



A quanto emerso, nel corso della riunione saranno fornite anche le informative relative alla convenzione stipulata da Lega Pro-Inps ed Agenzia delle Entrate. È stato Gravina, che già conosce il Rieti per averne discusso la scorsa stagione sul tema ripescaggio, a promuovere il confronto a cui interverranno anche Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e Luigi Barbiero, coordinatore referente per il Dipartimento Interregionale. Un summit necessario, che arriverà ad appena 48 ore dalla prima gara della poule scudetto, in programma per il Rieti a Potenza, domenica alle 16.

