RIETI - Nell andata del primo turno di Coppa arriva una vittoria e una sconfitta per le formazioni reatine. Il Cures la spunta davanti ai propri tifosi per 1-0 contro l’Atletico Lodigiani grazie alla rete di Mirko Sgreccia. Un successo importante non tanto riguardo il risultato in vista della partita di ritorno ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Per i ragazzi di Luciani era importante iniziare al meglio. «Una partita estremamente corretta e ben giocata dai 2 team a livello tattico - racconta Fabio Luciani, allenatore del Cures - Primo tempo molto equilibrato, nel secondo invece la mia squadra è cresciuta in modo significativo prendendo in mano la partita e meritando la vittoria». La qualificazione rimane totalmente in bilico. Ma Cures può giocare per due risultati su 3.Delusione invece in casa del Msg Rieti ko 7-1 in casa del La Pisana. Una gara che era partita al meglio per i ragazzi di Valloni grazie alla rete di Bruni. I reatini hanno pagato i troppi falli nella prima frazione che hanno permesso ai padroni di casa di portarsi sul dischetto del tiro libero. Nella ripresa partita a senso unico in favore dei romani. «Dopo tre mesi di intenso lavoro, finalmente sabato abbiamo dato i natali a questa nuova struttura societaria e soprattutto a questa nuova compagine sportiva - dice il tecnico Danilo Valloni - Quando si riparte praticamente da zero, con tantissimi nuovi giocatori tutti da amalgamare, la strada già dalla prima amichevole ovviamente non può che essere tutta in salita. Il 7 a 1 finale, contro una squadra storica della capitale che calca queste categorie oramai da molti anni, è lì a testimoniare quanto scritto prima. Sebbene a questo punto la qualificazione al turno successivo oramai sia inevitabilmente compromessa, avremo comunque l'opportunità sabato prossimo, in vista della prima di campionato, di poter giocare sul nostro nuovo campo da gioco sito al "Polo Didattico". Per me sarà un giorno importante per poter capire, e soprattutto scoprire, tutte le nostre future potenzialità su cui poi poter costruire l'intera stagione sportiva»