RIETI - Va in archivio la seconda giornata del girone ovest, che si è aperta sabato con la vittoria della Bcc Treviglio sulla Zeus Npc Rieti per 66-52.A Capo D'Orlando la Reale Mutua Torino batte un'Orlandina mai doma, in crescita rispetto alla prima uscita. Nel momento decisivo del match la formazione di Cavina reagisce e conquista la seconda vittoria stagionale, decisivo Marks (18 punti), mentre tra le file dell'Orlandina il migliore è Johnson (28 pt), 64-74 il punteggio finale.Biella centra la prima vittoria, grazie soprattutto alla prestazione di Giordano Bortolani (21 punti), chiave nel calare le distanze a un ottima Agrigento, ben messa in campo da coach Cagnardi, il finale è 92-82.Spettacolo al PalaMangano, termina 101-92 tra Scafati e Trapani, che sfoggiano tutto il loro potenziale offensivo, con il punteggio altissimo già a metà gara, 68-42. Frazier e Putney, da una parte con 27 e 26 punti, per gli ospiti Corbett e Goins, costretto a uscire a metà gara, mostrano i muscoli ad un campionato che potrebbe vedere protagoniste le rispettive formazioni.A Casale, primi due punti per la Junior, che dopo una grande rimonta supera l'Ebk nel finale grazie a un canestro di Roberts a pochi secondi dalla sirena, 81-80. I 29 di Sims, fanno luce a una Junior che batte con fatica la formazione romana, propositiva e ben affiatata in questo debutto.Tortona non dà scampo a Bergamo: 84-69 alla sirena, i vincitori della Supercoppa conquistano i primi punti in campionato, dopo una prestazione autorevole, dove a brillare sono i 16 punti di Bruno Mascolo, di fronte alla giovane Bergamo, che alza però bandiera bianca troppo presto.La seconda giornata si è chiuso con il posticipo serale tra Napoli e Latina, vincono gli ospiti 81-85, che fanno così 2 su 2 in questo avvio di campionato. Brilla Latina, i pontini espugnano il PalaBarbuto con una stacco nel finale, guidati dai 20 punti di Pepper, tra le file dei partenopei positiva la prestazione di Sherrod.Orlandina - Torino 64-74Casale Monferrato - Ebk Roma 81-80Scafati - Trapani 101-92Biella - Agrigento 92-82Tortona - Begamo 84-69Napoli - Latina 80-85Latina 4Torino 4Tortona 2 *Biella 2Scafati 2Trapani 2Agrigento 2Bergamo 2Casale Monferrato 2Treviglio 2Ebk Roma 0 *Napoli 0 *Rieti 0 *Orlandina 0* una gara in meno