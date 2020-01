Ebk Roma (10) - Zeus Npc Rieti (22) 45% - 55%

(sabato 25 ore 18.00, Masi, Centonza e Taurino, and.85-72)

Bergamo Basket (8) - Reale Mutua Torino (26) 15% - 85%

(domenica 26 ore 18.00, Bartoli, D'Amato e Doronin, and. 80-84)

Bertram Tortona (20) - Novipiù Casale Monferrato (26) 45% - 55%

(domenica 26 ore 18.00, Tirozzi, Ciaglia e Barbiero, and. 60-81)

Benacquista Latina (18) - M Rinnovabili Agrigento (24) 50% - 50%

(domenica 26 ore 18.00, Foti, Di Toro e Calella, and. 71-91)

2B Control Trapani (20) - Edilnol Biella (24) 55% - 45%

(domenica 26 ore 17.00, Caforio, Bartolomeo e Mottola, and.66-78)

Orlandina Basket (12) - Givova Scafati (20) 45% - 55%

(domenica 26 ore 18.00, Maschio, Morassutti e De Biase, and. 65-103)

Bcc Treviglio (18) - Gevi Napoli (18) 45% - 55%

(domenica 26 ore 17.00, Radaelli, Patti e Capurro, and. 81-59)

RIETI - Al via domani, 25 gennaio, la VII di ritorno in serie A2: Rieti e Torino, le squadre più in forma del girone Ovest, andranno in trasferta sui campi dell'Ebk e Bergamo, formazioni in corsa per la salvezza. Una giornata che regalerà altri confronti chiave: il derby Tortona-Casale può rivelarsi decisivo per la vetta, Biella è attesa dall'ostacolo Trapani, Treviglio-Napoli per le sorti di entrambe.Il derby laziale apre la VII di ritorno: la Zeus Npc va a caccia del poker sul campo dell'Ebk, sempre più coinvolta nella lotta salvezza e reduce da 3 sconfitte consecutive. I romani proveranno a ripetere la prestazione dell'andata, dove riuscirono a portare a casa i primi punti della stagione.La Reale Mutua viaggia sempre più spedita, ma per mantenere ben salda la vetta c'è da espugnare il PalaAgnelli di Bergamo. I padroni di casa nel match dell'andata disputarono una buona prova, chissà se saranno in grado di ripetersi contro una Torino, reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive.La Bertram è sicuramente la formazione che esce meglio da queste sessione di mercato: per fronteggiare le assenze di De Laurentiis, Formenti e Pullazi, dentro Jamarr Sanders e Luca Severini, protagonisti proprio a Casale Monferrato con coach Ramondino, fino a raggiungere la finalissima per l'accesso in serie A. Per Casale out Piazza, il regista bolognese ha riportato una lesione muscolare di primo grado.Latina ospita al PalaBianchini Agrigento, seconda della classe. Il team di Gramenzi deve necessariamente tornare al successo, per riscattare il netto +20 dell'andata e tornare al successo dopo due sconfitte consecutive.Al PalaIlio c'è il match tra Trapani e Biella: i padroni di casa dopo l'ultimo mese fatto di buoni risultati, sono andati ko a Napoli, segnando solo 49 punti. Biella invece, che nel girone di ritorno ha incassato quattro sconfitte, ha battuto tra le mura amiche l'Ebk nell'ultimo turno e domenica cercherà su un campo difficile segnali di ripresa.Scafati, ancora attiva sul mercato, ha salutato Ammannato e potrebbe aggiungere Dincic, fa visita all'Orlandina. La Givova è in salute, battendo Treviglio e Tortona si è ristabilita al settimo posto, ma ora c'è l'esame Orlandina da superare: i siciliani sempre in corsa per la salvezza, vanno a caccia di punti pesanti.Per la Bcc di Vertemati è crisi nera: 5 le sconfitte consecutive, con il conseguente allontanamento dall'alta classifica. In palio dunque due punti pesenti per entrambi, con Napoli che per risalire la china, ha ingaggiato un lungo di spicco per la serie A2: Antonio Iannuzzi, vero colpo di mercato per raggiungere i playoff.