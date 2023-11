Rieti, è scomparso l'avvocato Sergio Carrozzoni

RIETI - E' scomparso l'avvocato Sergio Carrozzoni.

A darne notizia, il nipote Matteo Carrozzoni, che in un post su facebook lo ricorsa: "L'avvocato Sergio Carrozzoni, insignito delle onoreficenze di cavaliere e di commendatore della Repubblica - scrive Matteo Carrozzoni - fu sindaco di Colle di Tora, suo paese natale, ex presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, fu cronista in tempi pionieristici, poi redattore capo, per decenni.

Ma per chiunque lo abbia conosciuto, zio Sergio è stato persona di grande cuore e di grande umanità, che ha aiutato, nel vero senso della parola, tantissime persone, me compreso, senza mai chiedere niente in cambio. Tanti gli sono riconoscenti, anche nella comunità marocchina di Rieti, sin dai tempi in cui "accoglienza" non significava né ritorno politico né business; questioni da cui è sempre rimasto lontano anni luce.

Ora è con i fratelli Mariannina e Mario e con i genitori Eugenia e Dante.

Zio Sergio era un uomo gentile e di cultura a cui ero molto legato. Ci aggiornavamo costantemente sul procedere delle nostre esistenze. Ci volevamo bene e oggi è un triste giorno".