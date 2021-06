Sequestrato deposito incontrollato e stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali anche pericolosi

RIETI - Rimane altissima l’attenzione alla tutela dell’ambiente da parte dei Carabinieri Forestali di Rieti in collaborazione con personale dell’Arpa Lazio di Rieti.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Contigliano al termine di un’attività investigativa hanno deferito all’Autorità Giudiziaria i legali rappresentanti di due società operanti nel reatino nel settore del commercio all’ingrosso di macchine agricole e industriali.

Nel corso di una verifica con l’ausilio del personale dell’Arpa di Rieti presso il sito gestito dalle imprese, è stato rilevato un deposito incontrollato di rifiuti costituiti da macchinari usati in evidente stato di abbandono, componentistica, pneumatici fuori uso e stoccaggio di olii esausti in fusti metallici per un quantitativo superiore a 1.000 litri.

L’area è stata ispezionata accuratamente ed è stato individuato un impianto di trattamento delle acque di dilavamento e prima pioggia non idoneo con scarico dei reflui la cui autorizzazione era scaduta da tempo; le acque, entrando in contatto con sostanze pericolose (olii grassi sintetici, idrocarburi etc), possono venire contaminate creando un pericolo concreto per le risorse ambientali.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro preventivo dai militari operanti e molteplici sono stati i reati contestati ai responsabili, con pene che prevedono l’arresto fino a 2 anni.