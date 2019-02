© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Controlli sulle utilizzazioni boschive: i Carabinieri della Specialità Forestale di Montebuono hanno posto sotto sequestro una superficie boscata di oltre quattro ettari elevando una sanzione amministrativa di 1.700 euro.In questi primi giorni del mese di febbraio i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montebuono hanno posto in essere una serie di accertamenti in campo, relativi al taglio dei boschi e tesi ad accertare il regolare svolgimento dell’attività anche in relazione alle autorizzazioni e alla buone norme selvicolturali da rispettare. Durante i precitati controlli veniva effettuato un sopralluogo in località “Fosso Campana”, in agro del Comune di Collevecchio, accertando che una ditta boschiva operante nel territorio della Sabina aveva sottoposto al taglio una superficie boscata di proprietà privata avente una superficie di circa quattro ettari e mezzo, ricavandone un ingente quantitativo di legna da ardere prevalentemente costituita da specie quercine, per un valore stimato di migliaia di euro. Considerato che all’atto della verifica emergeva inequivocabilmente che il bosco era stato tagliato in assenza delle prescritte e pregiudizievoli autorizzazioni, i militari dell’Arma procedevano al sequestro amministrativo sia della legna tagliata che del bosco stesso. Inoltre, stante l’irregolarità riscontrata, è stata elevata una sanzione amministrativa di oltre 1.700 euro a carico del legale rappresentante della Ditta boschiva operante. I controlli sulla filiera delle utilizzazioni boschive, che rappresentano un settore non trascurabile dell’economia locale, restano uno degli obiettivi perseguiti dai militari della Specialità Forestale dell’Arma dei Carabinieri: ciò anche al fine di tutelare i valori idrogeologici, paesaggistici e naturalistici che rappresentano uno dei puti di forza dei boschi reatini.