Rieti, oltre 400 litri di alcolici sequestrati dalla guardia di finanza

RIETI - In un servizio di iniziativa in materia di contrasto alla contraffazione, tutela del "made in Italy" e sicurezza prodotti disposto in occasione della “Fiera di Santa Lucia”, una pattuglia di militari del Nucleo Mobile del Gruppo Guardia di Finanza di Rieti individuavano un venditore ambulante titolare di ditta individuale che, pur essendo in possesso di regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la trasformazione ed il condizionamento di alcole etilico da eseguirsi presso un locale opificio, deteneva, sia esposte sul banco di vendita che occultate sotto di esso, numerose bottiglie di bevande alcoliche prive del prescritto sigillo di Stato, relativamente alle quali non era in grado di fornire prova dell’avvenuto assolvimento dell’accisa. Sulla scorta di tali evidenze, i finanzieri eseguivano una perquisizione locale presso l’abitazione dello stesso, all’esito della quale venivano rinvenute ulteriori bottiglie di alcolici sprovviste del predetto contrassegno, nonché alcune taniche di alcol puro da 25 litri cadauna, delle quali il venditore non dimostrava la legittima detenzione.

I militari, pertanto, sottoponevano a sequestro penalequanto rinvenuto, per oltre 408 litri di prodotti alcolici sottratti al pagamento dell’accisa, e deferivano all’A.G. il soggetto, per il reato di sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.