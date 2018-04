RIETI - I Carabinieri forestali hanno effettuato nuovi sequestri di carni ovine sempre nell’ambito della “ Campagna di sicurezza agroalimentare”, relativa al consumo di carni ovine in occasione delle festività pasquali, elevando anche numerose sanzioni amministrative.

Ad operare le stazioni carabinieri della specialità forestale di Montebuono,Poggio Mirteto, Rieti e Rivodutri.



I carabinieri forestali di Montebuono e Poggio Mirteto coordinati dal Maresciallo Costantino Reali, durante l’attività riferita alla “campagna di sicurezza agroalimentare” in occasione delle festività pasquali, hanno effettuato sabato 31 marzo numerosi e capillari controlli che hanno portato a nuovi sequestri di carni ovine, questa volta in un esercizio commerciale in agro del Comune di Montopoli in Sabina, dove è stato accertato che venivano poste in vendita carni ovine pre-incartate, nella cui etichetta era stata omessa l’indicazione del “lotto”, fatto questo che rende impossibile la tracciabilità e la rintracciabilità delle stesse. Tale circostanza rappresenta una violazione alla normativa di riferimento (regolamenti CE, Regolamenti UE, Decreti Legislativi, ecc.).



Analoga attività è stata svolta nell’ambito del territorio del Comune di Rieti, da parte delle Stazioni della Specialità Forestale di Rieti e Rivodutri, coordinate dal Luogotenente Dante Giuseppe, che in un esercizio commerciale hanno rinvenuto carni ovine pre-incartate poste in vendita con le stesse modalità già descritte. Anche in queste caso, oltre al sequestro sono scattate le relative sanzioni amministrative. In altri esercizi commerciali, sempre in materia di etichettatura e rintracciabilità, sono state riscontrate violazioni che sono sfociate in sanzioni amministrative per migliaia di euro. Sono tuttora in corso degli accertamenti da parte dei Militari della Specialità Forestale di Rieti e Rivodutri in merito a delle carni ovine provenienti dai Paesi dell’Est.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA