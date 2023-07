RIETI - Senza biglietto sul bus urbano e in possesso di un coltello crea momenti di scompiglio e si dà alla fuga. Denunciato un giovane 26enne egiziano che – in viale De Juliis - era salito sull’autobus del servizio urbano senza biglietto e per il quale era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Alla vista del personale della polizia locale lo straniero si è dato alla fuga in direzione viale Maraini, venendo rintracciato poco dopo rintracciato da una pattuglia dei carabinieri e ritrovato in possesso di un coltello. Il giovane è stato condotto poi in caserma per ulteriori accertamenti.