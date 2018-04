di Daniela Melone

RIETI - Moltissime associazioni, tanti volontari impegnati ogni giorno per l’abbattimento di qualunque barriera, giovani e adulti con disabilità, genitori, gente comune, tanti studenti e insegnanti. E’ stata festosa e ricca di colori la Marcia del Volontariato con i presenti che hanno gridato il loro “No” a ogni tipo di barriera.Soddisfatte Paola Mariangeli e Maria Serena Mercantini della Casa del volontariato di Rieti, che hanno coordinato l’evento, fortemente voluto dall’Associazione tutela età evolutiva.Si conclude così la quarta edizione di Rieti città senza barriere, che ha proposto quest’anno nove incontri, a partire dal 22 febbraio.«La disabilità richiede da parte nostra il ponte dell’accoglienza», dice ai presenti il vescovo di Rieti Domenico Pompili, incontrando in piazza Vittorio Emanuele II i tanti partecipanti alla Marcia. «La nostra città è caratterizzata soprattutto dalle splendide mura – aggiunge il vescovo – che però possono diventare anche simbolo di chiusura. Ma la città ha porte e ponti che servono a mettere in connessione. La vostra presenza di oggi richiama la città a curare non solo le mura, ma anche le porte e i ponti: la porta dell’accoglienza, che è il contrario della porta dello scarto e il ponte fatto di un nuovo modo di pensare».«Questa quarta edizione è riuscita benissimo – commenta Mariano Gatti, presidente di Atev – Mi preoccupa però il rischio di predicare nel deserto, che manchi poi la volontà di fare, perché a parole è semplice, ma nei fatti tutto diventa più complicato, anche abbattere barriere che non dovrebbero esistere. Il mio grazie è comunque per tutti coloro che hanno partecipato e ci hanno sostenuto in questa avventura».In rappresentanza del Comune di Rieti presente alla Marcia l’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba. «Anche le prossime edizioni – ha assicurato - avranno il supporto dell’amministrazione comunale, queste iniziative devono essere sostenute, nell’interesse di tutti».