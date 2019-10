RIETI - Giocando e in modo fortuito un bambino ha provocato la caduta e la successiva lesione a un coetaneo. Ora una sentenza del tribunale di Rieti ha stabilito che i genitori, una coppia reatina, dovranno risarcire la famiglia per migliaia di euro. Alla base della sentenza la mancata vigilanza sul comportamento del piccolo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI

DEL MESSAGGERO IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 22 OTTOBRE



© RIPRODUZIONE RISERVATA