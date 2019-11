© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’avvocato Salvatore Nocera, vicepresidente Fish responsabile osservatorio della Fish sull’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, ha aperto i lavori del seminario “Dall’Ich al Pei” organizzato dall’Istituto Magistrale Statale ”Elena Principessa di Napoli” di Rieti, scuola polo per l’Inclusione.La professoressa Gerardina Volpe, dirigente scolastica dell’Istituto Magistrale, in apertura del seminario ha ringraziato i numerosi docenti presenti e gli autorevoli relatori per la disponibilità espressa. Gli 80 insegnanti provenienti dalle scuola di ogni ordine e grado della provincia, nel pomeriggio dell’11 novembre, hanno così iniziato l’intenso percorso di formazione dedicato al tema più generale dell’Inclusione.Molti e delicati gli argomenti affrontati nel corso, tutti riconducibili all’esercizio della professionalità docente e più in generale al mondo della disabilità: da quelli più strettamente normativi, a quelli relativi alla documentazione e valutazione degli studenti con Pdp e con Pei, fino alle attività pratiche di decodifica di stringhe multidimensionali Icf.Il corso di formazione, validato dalla piattaforma Sofia, che prevede sei incontri pomeridiani, dalle 15 alle 18, terminerà il 5 dicembre.