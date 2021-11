Rieti, "timore" della multa con le telecamere ai semafori: la giornata inizia con un tamponamento

RIETI - Terrore della multa, paura quando al semaforo scatta il giallo. L'onda lunga della fatale indecisione davanti al semaforo che improvvisamente diventa giallo e il timore di incappare nell'occhio delle videocamere T-red è causa di incidenti stradali e tamponamenti.

L'ultimo soltanto alcune ore fa in prossimità dell'incrocio della statale Terminillese con via Palmiro Togliatti. Un veicolo che al momento del giallo semaforico ha arrestato il passaggio di attraversamento causando una carambola con un tamponamento che ha coinvolto ben tre veicoli nonostante la bassa velocità di transito. Eppure l'assessore Onorina Domeniconi era stata chiara dichiarando che soltanto i passaggi sul rosso sarebbero stati sanzionati e comunque verificando caso per caso. Magari per gli automobilisti reatini sarà solo questione di abitudine, soprattutto quella di non affondare necessariamente il piede sul freno ogni volta che, dopo il verde, compaia il giallo.