LA GIORNATA

IL SINDACO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lunedì scorso, 30 settembre, a Selci, si è svolta nella scuola “Enrico Medi” la giornata “plastic free” con la consegna ai bambini, da parte del sindaco Egisto Colamedici e dell’amministrazione comunale, delle borracce. La consegna oltre ali alunni ha riguardato anche le maestre e la preside.Una giornata ricca di significato per la scuola di Selci (infanzia e primaria) tra le primissime nel Lazio, ad aver rivoluzionato le abitudini alimentari e l'uso della plastica a scuola. Da quest’anno saranno abolite, infatti, le bottiglie e i bicchieri monouso in plastica. Tutti i bambini e le maestre insieme alla preside, utilizzeranno borracce lavabili personalizzate durante la giornata a scuola. Un piccolo gesto che può servire da esempio da seguire anche per le altre scuole.«I bambini sono il nostro futuro che speriamo possa essere in un mondo più pulito e senza plastica - aveva dichiarato il sindaco Colamedici all’atto della presentazione della campagna "Plastic free" - Questa iniziativa è la prima di una serie di azioni concrete che metteremo in campo per sensibilizzare tutti i cittadini sui temi del rispetto ambientale, del riuso, della raccolta differenziata e della biodiversità. Come Amministrazione, vogliamo iniziare dalla nostra scuola, perché i piccoli di oggi saranno i grandi di domani. E il primo esempio vogliamo darlo noi».