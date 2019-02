Rugby, Italia e Irlanda Under 20 a Rieti: ultimi allenamenti prima della sfida di venerdì allo Scopigno

Ci siamo, dopo tanta attesa venerdì alle 19 si alzerà il sipario sul Sei Nazioni Under 20. Italia e Irlanda si giocheranno in campo punti pesanti, con gli irlandesi che viaggiano con due vittorie in altrettante gare disputate e il primo posto a quota 9, e gli azzurri che inseguono in classifica a quota 5 punti, frutto di una vittoria contro la Scozia e la sconfitta contro il Galles.



Saranno almeno 3000 gli spettatori che il Comitato si aspetta di vedere allo Scopigno, con oltre 500 biglietti che sono stati distribuiti agli studenti. Prima del kick-off, fissato per le 19, la cerimonia di apertura. Ci saranno le majorettes di Casperia, e sfileranno in campo oltre 400 atleti delle realtà sportive locali.

Gli inni nazionali verranno interpretati dal soprano Silvia Costanzi e dal tenore Alberto Marinelli, accompagnati dalla banda della Polizia Di Stato. Da ricordare che solo per il rugby la nazionale irlandese è unica: in trasferta l'inno è Ireland’s Call, scritto nel 1995.

Al termine dell'incontro, all'esterno dello Scopigno, prenderà vita il Villaggio "AltaQuota" con Food Truck gastronomici, e musica dal vivo con le band reatine "Statale Quattro" e "Joystick", precedute dall'esibizione di Bike Trial del fenomeno reatino Diego Crescenzi. Un evento di portata notevole, dentro e fuori dal campo. La biglietteria all'esterno dello Scopigno resterà aperta fino all'inizio della gara, mentre nei giorni scorsi allo Iacoboni e online è disponibile l'acquisto in prevendita. Venendo al campo il Ct Roselli ha diramato la formazione ufficiale che scenderà in campo domani, nella quale ci saranno cinque variazioni rispetto alla sfida contro il Galles. Giacomo Da Re partirà estremo, Federico Mori centro e Lorenzo Citton in mediana come numero nove. Novità anche in prima linea con Alongi e Marinello dal primo minuto.

Nel pomeriggio l'Irlanda ha svolto il Captain's Run (l'allenamento di rifinitura) sul prato dello Scopigno, mentre gli azzurri, che nei giorni scorsi si sono divisi tra palestra, allenamento ad Amatrice e quello allo Iacoboni, sono scesi in campo per un sopralluogo. In serata prevista invece la cena di gala presso il risorante "Da Checco al Calice D'Oro" con le delegazioni delle due nazionali, istituzioni, rappresentanti del comitato organizzatore e della Fir.

Questa la formazione ufficiale degli azzurri in vista del match:

Da Re, Mastrandea, Moscardi, Mori, Mba, Garbisi, Citton, Koffi, Ruggeri, Chianucci, Parolo, Stoian, Alongi,

Marinello, Drudi. A disp. Bonanni, Franceschetto, Nocera, Butturini, Zuliani, Piva, Mazza, Trulla. All. Roselli

