LA ROSA

Portieri:

Difensori:

Centrocampisti:

Attaccanti:

LO STAFF TECNICO

Allenatori:

Preparatore:

DIRIGENZA

Presidente:

Vice-Presidente:

Direttore Sportivo e Tesoriere:

Segretario:

Dirigenti Resp. Manutenzione Campo:

Dirigenti Accompagnatore Resp. Scuola Calcio:

Dirigenti Accompagnatori:

Assistente di Gara:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Torri in Sabina scalda i motori per la nuova esperienza nel campionato di Seconda categoria. I gialloblu. dopo una stagione piena di emozioni e soddisfazioni, si presenta ora da matricola della categoria. Durante il mercato estivo, il ds Simone magrini ha lavorato senza sosta per inserire all’interno della rosa ben 8 nuovi innesti, che si sono aggiunto al ben folto gruppo di confermati. Nella scorsa stagione il Torri si è posizionata al quarto posto in classifica, riuscendo a vincere la coppa di Terza. Una soddisfazione immensa per tutta la dirigenza sabina.Ora, però, comincia una nuova avventura per la società gialloblù. Riusciranno i ragazzi allenati dal duo Tiburzi-Renzi a non sfigurare nella categoria? I nuovi innesti riusciranno ad amalgamarsi nel gruppo? A parlarci proprio della rosa è il ds, Simone Magrini: «Crediamo molto nel gruppo che lo scorso anno ci ha permesso di Vincere la Coppa Provincia di Rieti. Proprio per questo motivo, gli innesti che abbiamo pensato di fare per la nuova stagione sono stati molto oculati, senza stravolgere il gruppo, ma bensì per integrarlo e stimolarlo a dare sempre dì più. Siamo una matricola in questo nuovo campionato, dunque bisogna lavorare sodo e imparare in fretta. Quello che ci aspettiamo dalla nuova stagione è lo stesso entusiasmo e coinvolgimento della passata, perché il risultato più grande non è stata la vittoria in Coppa e la promozione in Seconda categoria, ma aver coinvolto un paese intero a sostenerci!».Fabio Di Loreto (confermato), Riccardo Broggi (conf.).Marco Ceccani (conf.), Rocco Giorgini (conf.), Emanuele Urbani (conf.), Diego Polletti (conf.), Felice Polletti (conf.), Damiano Tocci (conf.), Viliam Gjyzeli (conf.), Paolo Tocci (conf.), Valerio Fioretti (conf.), Roberto Carciofali (conf.), Emanuele Ferraioli (da Castelnuovo di Farfa), Gabriele Mercuri (da Selci), Michele Sidori (da Strettura).Manuel Proietti (conf), Valerio Latini (conf), Angelo Adami (conf), Stefano Di Rocco (conf.), Davide Di Giuliani (conf.), Alessio Ricottini (conf.), Cristiano Cavallucci (conf.), Rossano Villanucci (conf.), Riccardo Valenti (conf.), Andrea Capati (conf.), Danilo Tocci (conf.), Marco Ratini (conf.), Cristiano Cortese (conf.), Andrea Boccadamo (da Atletico Sabina), Andrea Di Rocco (da Stimigliano), Roberto Adami (da Selci).Giammarco Donati (conf.), Alessandro Borgucci (conf.), Federico Bussotti (conf.), Wassim Bouduma (conf.), Oscar Marcellini (da Stimigliano), Piero Di Giacobbe (da Selci).Alessandro Tiburzi-Emanuele RenziEusebiu RusuFabrizio Del Bianco.Antonio SartoriSimone MagriniSimone MarchegianiMarco Del Bianco, Ismaele PaglianiFabio Magrini, Ezio Fini.Matteo Serangeli, Sandro Carusi, Andrea Di Giuliani, Cristian Modesti, Andrea Di Giuliani, Marco BroggiPiermaria Ricottini, Giulio Frattali.