RIETI - Attimi di paura questa mattina nella gara tra Posta e Torri in Sabina, match valido per la VI di ritorno di Seconda categoria.



Nel recupero della prima frazione di gioco, dopo gli sviluppi di un calcio di punizione in favore dei padroni di casa, il portiere ospite Fabio Di Loreto fa sua la palla in presa alta ma cade sul gomito sinistro, causandosi una frattura dell’omero.



Dopo aver chiamato l’ambulanza, il giocatore è stato trasportato al De Lellis: i primi accertamenti hanno confermato il bisogno dell'intervento chirurgico.



Intanto, la società gialloblù, con le parole del presidente Fabrizio Del Bianco, manda un messaggio al portiere: «Tutta la nostra società manda un grosso in bocca al lupo di pronta e veloce guarigione al nostro Fabio Di Loreto!». © RIPRODUZIONE RISERVATA