RIETI - La matricola Sporting Corvaro scalda i motori per la sua prima avventura nel campionato di Seconda categoria. Il club reatino lo scorso anno si è classificato al sesto posto in classifica nel campionato di Terza categoria: 16 vittorie, 6 pareggi e solo 8 sconfitte hanno caratterizzato la stagione scorsa del team del Cicolano che, a fine stagione, ha deciso di chiedere il ripescaggio in Seconda. Ora, però, si riparte da zero. La rosa dei biancoblu si è rinforzata durante il mercato estivo, con ben 8 innesti che si sono uniti al folto gruppo dei giocatori confermati dalla scorsa stagione.Obiettivo della società è quello di ben figurare e mantenere la categoria. A confermare tutto ciò è Angelo Lelli, uno dei dirigenti del club: «Come risaputo, noi siamo una società nata lo scorso anno e che nel campionato di Terza ha raggiunto buoni risultati. Abbiamo fatto domanda di ripescaggio consapevoli di affrontare un campionato duro e competitivo, con l’obiettivo di mantenere la categoria. C’è molto entusiasmo nel gruppo e ci sono nuovi arrivati che saranno utili alla causa. Abbiamo intenzione di divertirci e di far divertire i nostri tifosi!». Chiari, quindi gli obbiettivi della società. Lo Sporting Corvaro ha voglia di stupire e divertire.: Domenici (confermato), Ranieri (svincolato), L.Di Girolamo (conf.).: S.Di Girolamo (conf.), C.Franchi (conf.), D.Franchi (conf.), L.Franchi (conf.), Lelli (conf.), C.Leonardi (conf.), Marcelli (conf.), Tortora (conf.), V.Fracassi (da Equicola), F.Fracassi (da Equicola), Amicuzi (svincolato).: De Amicis (conf.), L.Leonardi (conf.), Gio.Maceroni (conf.), Giu.Maceroni (conf.), Massimi (conf.), Natale (conf.), Ricciardi (conf.), Scancella (conf.), Tempesta (conf.), Colabianchi (conf.), De Sanctis (da Equicola), Rossi (svincolato).: Di Gaetano (conf.), Ferraresi (conf.), Frezzini (conf.), Prigenzi (conf.), Romani (da Pucetta), Rapetti (svincolato).: Paolo Felli e Franco Massimi.: Santino Franchi.: Ettore Frezzini.: Vincenzo Colabianchi, Serafino Franchi, Angelo Lelli, Gianfranco Tortora.