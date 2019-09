LA ROSA

RIETI - La formazione sabina di Selci accende i motori per la nuova stagione 2019-20. Il club rossoblu è carico e desideroso di far bene non solo in campionato, ma anche in coppa Lazio. Girone difficile in coppa per i ragazzi allenati da Simone Scaricamazza, che se la vedranno con due formazioni romane. La squadra, rispetto allo scorso anno, vede al blocco dei riconfermati dei nuovi innesti portati in maglia sabina dal ds Tiziano Fioravanti.E’ proprio il direttore sportivo a spiegarci il clima che si respira in casa Selci, affrontando anche il tema del mercato: «Sono soddisfatto del nostro mercato, perché sapendo che in 10 km di raggio c’erano 2 squadre di Prima categoria, 3 di Seconda e 3 di Terza non era facile trovare giocatori adatti al nostro progetto; invece, siamo riusciti a creare un gruppo fantastico, fatto di uomini rispettosi ed educati con la voglia di fare…uomini veri prima che giocatori! Già sono affiatati e fanno gruppo fuori dal campo e la cosa mi piace perché è dal gruppo che arrivano le vittorie!».noltre, Fioravanti pone l’accento ancora sul gruppo, questa volta sull’unione tra la società e il paese della bassa Sabina: «Sono contento che come società abbiamo coinvolto un po' di persone del paese e non solo per darci una mano e per incrementare le forze ma anche per portare avanti il nostro progetto di socializzazione! A tal proposito, voglio ringraziare personalmente tre persone: l’avvocato Alberto Colabianchi che, oltre le consulenze, ci ha aiutato manualmente con il campo; in seguito ringrazio Giorgia Loreti, che ci aiuta come fotografa e addetta ai social; infine ringrazio anche Sandro Calcagni, che è entrato in società con il ruolo di custode e manutentore del campo». Insomma, l’inizio della stagione è alle porte: il Selci vuole farsi trovare pronto. Si prospettano grandi emozioni.: Nicolò Zanghi (confermato), Federico Geraci (conf.), Alessio Farroni (da Maglianese).: Giampiero Sabuzi (conf.), Andrea De Laurentis (conf.), Jacopo Magrini (conf.), Deen Sakho (conf.), Matteo Iacobelli (conf.), Tomas Di Paolo (conf), Manuel Coppari (da Atletico Sabina), Luca Pelliccione (da Fidene).: Matteo Tessicini (conf.), Dimitri Gatti (conf.), Ivan Tagliaferri (conf.), Luca Prudenti (conf.), Riccardo Giuliani (conf), Damiano Antonini (rientrato dal prestito), Federico Forniti, Alessio Migliorati (da Maglianese).: Lorenzo Boriello (conf.), Luca Florin (conf.), Ludovico Carosi (conf.), Matteo Luciani (conf.), Fabio Mocci (da Poggio Mirteto), Mattia Lupo (da Atletico Canneto), Maurizio Tetto (da Torri in Sabina).: Federico Tessicini.: Vincenzo Latini.: Tiziano Fioravanti.: Nello Loreti e Renzo Battella.: Alfio Ramazzotti, Antonio Meoli, Margherita Picarozzi, Giuliano Bozzitelli, Gianluca Guerrieri.: Lionello Rossetti.: Simone Scaricamazza