RIETI - Nella prima stagione in Seconda categoria dopo la retrocessione dal campionato di Prima, è tempo di bilanci per la formazione reatina di Selci. Campionato giocato alla grande dal club rossoblù che, nonostante un inizio altalenante a causa di un gruppo formato da molti volti nuovi, è arrivata nelle ultime gare del torneo a giocarsi il secondo posto, poi conquistato dal Borgo Quinzio, secondo a pari punti ma a differenza reti maggiore dell’Atletico Sabina.



Alla fine della competizione, il Selci si è posizionato al quinto posto, promettendo già vendetta nella prossima stagione: obiettivo primario di tutti i componenti del team sabino è quello di farsi trovare pronti, con gli uomini giusti, per giocare da protagonisti il campionato di Seconda categoria 2019-20. Lavoro delicato per il ds Tiziano Fioravanti, già all’opera per trovare i giusti innesti da aggregare ad una squadra che ha già dimostrato, in questa edizione del torneo, di essere all’altezza di giocarsi le prime posizioni del podio. Abbiamo chiesto al presidente rossoblu Federico Tessicini, al mister Simone Scaricamazza, al ds Tiziano Fioravanti e, infine, al capitano Matteo Tessicini un loro parere sulla stagione appena trascorsa, buttando già un occhio al prossimo futuro.Federico Tessicini (Presidente Selci): «Stagione che ha pagato lo scotto della prima esperienza, in primis la mia da Presidente: per la prima volta mi sono trovato al timone di una società di calcio e, pur avendo esperienza nel campo dirigenziale sportivo, passare dal campo alla scrivania su questo settore non è stato facile. Ho trovato in Tiziano Fioravanti e Simone Scaricamazza le persone giuste, soprattutto sotto il piano della professionalità. Anche loro nei loro ruoli sono alle prime esperienze e sono sicuro che miglioreranno sempre di più vista la forza di volontà, la tenacia. I ragazzi sono tutti giovani e devono pensare che il calcio sia un divertimento: quando saremo bravi a fargli capire fino in fondo il senso di appartenenza alla nostra “Selcianità” e la gioia di divertirsi col pallone, sono sicuro che arriveranno sia gioco che risultati. Un plauso particolare va a mio fratello Matteo Tessicini, capitano storico e simbolo totale della squadra, che vive h24 l’asd Selci, trascinandosi l’affetto di tutti, in particolare i ragazzi della nostra “Curva Panzalonga”. Mi complimento con il Castelnuovo di Farfa, la squadra di mister Imperatori, amico ed ex compagno di squadra, per la vittoria del campionato. Complimenti anche ai ragazzi dell’Atletico Sabina per essere arrivata al terzo posto (in effetti, a pari punti con la seconda Borgo Quinzio ma penalizzata per la differenza reti): a mio avviso, è stato tutto frutto di un grande lavoro da parte del ds Federico Paparozzi, di Mister Capulli e della società tutta. Infine, faccio i complimenti a tutte le società che hanno dato vita a un campionato avvincente, senza regalare niente a nessuno».Simone Scaricamazza (Allenatore Selci): «Alla fine è stato un bel campionato a livello generale, con ben 7 squadre ben strutturate a lottare per il secondo posto: hanno reso il campionato molto combattuto! Per il Selci è stato un buon campionato, dove durante gran parte di esso abbiamo giocato un buon calcio; ovvio che, purtroppo, per arrivare fino in fondo il bel gioco non aiuta al 100%...ci sono altre mille componenti! Abbiamo perso punti importanti con squadre che avevano poco da chiedere nel girone di ritorno e quei punti li abbiamo pagati a caro prezzo, soprattutto con il Velinia alla terzultima giornata, dove potevamo stare al secondo posto da soli. Sono contentissimo per la mia prima esperienza tra i grandi: ho trovato ragazzi fantastici, veri professionisti con tanta voglia di crescere; ringrazio la società del presidente Tessicini per avermi dato la possibilità di lavorare in piena serenità e mettendomi a disposizione tutto ciò che chiedevo. Un grazie, inoltre, a Tiziano Fioravanti, un vero malato di calcio a livello di passione per il Selci».Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci): «Quando il mio amico Federico Tessicini mi disse “voglio prendere l’Asd Selci e gestirla io” ero contento ma nel momento in cui mi disse “tu gestirai tutto, perché mi fido di te” non stavo più nella pelle, anche se ero già cosciente che sarebbe stato per me un anno pieno di impegni. Poi, è arrivata la decisione di scegliere un allenatore bravo, con tanta gavetta alle spalle, ma soprattutto con un patentino: l’aspetto del patentino, per me, è fondamentale, perché sono contro chi si fa chiamare mister senza aver studiato…anche io, per fare il dirigente, ho fatto parecchi corsi! Il Presidente mi propose Simone Scaricamazza, un nome noto per la sua professionalità e per la sua bravura; lo conoscevo solo di fama ma, pian piano, di giorno in giorno, siamo diventati un sodalizio di passione e impegno, senza mai un litigio e con la stessa idea: dedicare tutto il tempo possibile all’Asd Selci! Come primo anno abbiamo fatto bene, anche se avremmo potuto fare meglio, visto l’organico di qualità, ma abbiamo pagato l’inesperienza di squadra nuova, di giocatori che nemmeno si conoscevano, ma siamo riusciti a fare un gruppo unito come una famiglia e siamo riusciti a giocare un gran bel gioco, con prospettive di crescita. Sto cercando di confermare tutto il gruppo e di fare innesti di qualità, per poter provare a puntare a fare bene e classificarci il più in alto possibile già nella prossima stagione. Grazie ad ogni singolo giocatore che mi ha fatto provare emozioni; grazie al Presidente, che ha permesso tutto questo; infine, grazie al mister Simone Scaricamazza che, oltre essere un grande allenatore, non solo è un gran giocatore, ma è soprattutto un amico».Matteo Tessicini (Centrocampista e Capitano Selci): «Stagione buona ma non ottima. Abbiamo lavorato tantissimo e credo meritavamo altre posizioni. Siamo un gruppo nuovo e, infatti, le maggiori difficoltà le abbiamo trovate nelle prime giornate, alternando grandi partite a brutte prestazioni. Peccato che, nonostante tutto, siamo arrivati a tre giornate dalla fine al comando del secondo posto che, con poca convinzione dei nostri mezzi, non abbiamo mantenuto. Per il prossimo anno se riusciremo a confermare questo progetto, sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni!».Portieri: Federico Geraci, Mattia Nobili, Ion Pegza, Nicolò Zanghi.Difensori: Gianmarco Angeloni, Giordano De Angelis, Robert Fabi, Gabriele Mercuri, Mattia Nocelli, Deen Sakho, Giacomo Spurio, Ivan Tagliaferri, Gabriel Toma.Centrocampisti: Andrea De Laurentis, Tomas Di Paolo, Dimitri Gatti, Florin Luca, Jacopo Magrini, Luca Prudenti, Giampiero Sabuzi, Fabrizio Salvati, Leopaul Sanneh, Simone Scaricamazza, Matteo Tessicini.Attaccanti: Lorenzo Borriello, Ludovico Carosi, Piero Di Giacobbe, Alexandru Luca, Marco Migliorelli, Massimo Tichetti.Allenatore: Simone Scaricamazza.Presidente: Federico Tessicini.Direttore Sportivo: Tiziano Fioravanti.Dirigenti: Samantha Ruggeri, Daniele Valenti.Dirigente-Segretaria: Giulia Proni.Guardialinee: Lionello Rossetti.Soci: Nello Loreti, Renzo Battella, Alberto Colabianchi, Vincenzo Latini, Antonio Meoli, Margherita Picarozzi, Gianluca Guerrieri, Alfio Ramazzotti.