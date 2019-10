RISULTATI E MARCATORI, I GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Riapre il sipario sul palcoscenico del campionato di Seconda categoria. Nel primo turno della competizione, arrivano già i primi punti per le formazioni reatine in gara. Alcuni pareggi e molte vittorie di misura, aspetto classico per le prime partite della stagione. Analizziamo i finali. Successo esterno dell’Atletico Torano (0-1) ai danni dell’Atletico Cantalice, mentre si presenta bene nella categoria il Fiamignano Equicola, che ha battuto in casa per 3-1 la neopromossa Casperia. Restando nel Cicolano, vittoria anche per la matricola Sporting Corvaro che, tra le mura amiche, ha trovato i tre punti ai danni del Cittareale. Buona la prima anche per il Torri in Sabina, che di fronte ai propri tifosi trova i primi 3 punti stagionali nel match contro Monte S.Giovanni. Si dividono la posta in palio Centro Italia Micioccoli e Velinia (che pareggiano 1-1), mentre l’unica romana nel girone, il Moricone, ha trovato il pareggio in casa del Selci col medesimo risultato. Terminata 1-1 anche la gara tra Posta e Piazza Tevere.Atletico Cantalice-Atletico Torano 0-1: ColettaCentro Italia Micioccoli-Velinia 1-1: Liberali (CIM), D’Angeli (V)Fiamignano Equicola-Casperia 3-1: Ottaviani, 2 Di Girolamo (FE), S. Colletti (C)Posta-Piazza Tevere 1-1: F. Miniucchi (PT)S.Susanna-Poggio S.Lorenzo 2-2: 2 G. Paolucci (SS)Selci-Moricone 1-1: Carosi (S), Visco (M)Sporting Corvaro-Cittareale 3-2: Massimi, Frezzini, De Sanctis (SC), Miguel, Marcelli (Cit.)Torri in Sabina-Monte S.Giovanni 1-0: DonatiAtletico Torano, Fiamignano Equicola, Sporting Corvaro, Torri in Sabina 3Moricone, Piazza Tevere, Poggio S.Lorenzo, Velinia, Centro Italia Micioccoli, Posta, S.Susanna, Selci 1Cittareale, Monte S.Giovanni, Casperia, Atletico Cantalice 0