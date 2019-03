I COMMENTI

Lorenzo Guerrieri (Presidente Velinia)

La società Monte S.Giovanni non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel recupero, giocato questo pomeriggio, della 14esima giornata del girone d’andata, vittoria importante in ottica classifica per il Velinia, che ha battuto il Monte S.Giovanni con il punteggio di 2-0. Un gol nel primo tempo, siglato da D’Angeli al 20’, e uno nella ripresa, questa volta in marcatura è andato Alonzi al 10’, hanno regalato tre punti alla formazione del Velinia, che ora abbandona il decimo posto per accasarsi al nono, a pari punti con il Poggio S.Lorenzo. Sconfitta pesante per Monte S.Giovanni, a secco di punti da ben tre partite consecutive, ma con ancora un match da recuperare. Nonostante ciò, il team neroazzurro rimane stabile al settimo posto in classifica, con 5 punti di vantaggio dalla coppia S.Susanna-Piazza Tevere.: «Avevamo bisogno di una vittoria e ci siamo riusciti, facendo una buona prestazione. Bravi i ragazzi, che hanno capito l'importanza della partita e l'hanno interpretata con la giusta determinazione».Castelnuovo di Farfa 57Atletico Sabina, Borgo Quinzio 41Quintilianum*, Atletico Cantalice, Cittareale 38Equicola* 36Selci* 35Atletico Torano* 32Monte S.Giovanni* 22S.Susanna*, Piazza Tevere 17Poggio S.Lorenzo*, Velinia* 14Rufinese* 114Strade del Sacro Cuore 6* gare in meno