Giovanni Masci (Allenatore Cittareale)

Maurizio Polletti (Dirigente Quintilianum)

RIETI - Nel recupero della 14esima giornata del campionato di Seconda categoria, vince ancora Quintilianum: i ragazzi di mister Moronti battono 2-3 la formazione di Cittareale, allenata dal mister Masci. Sono andati in gol Boccanera ed Erbacci per i padroni di casa, mentre per gli ospiti le reti sono state siglate da Sielli, Brunelli, Garcia. Ora, la situazione in classifica vede il Quintilianum accasarsi al 4° posto, proprio a pari punti con Cittareale.: «Nella prima frazione abbiamo subìto 2 gol. Subito dopo, abbiamo avuto una buona reazione, riuscendo a pareggiare il conto dei gol. Nonostante ciò, abbiamo purtroppo subìto il 3-2 avversario. Nella ripresa, abbiamo giocato meglio ma i nostri avversari si sono chiusi bene. Vittoria avversaria comunque meritata».: «Grandissima partita, giocata contro una buona squadra. Siamo molto contenti, soprattutto in generale di questo nostro ottimo periodo di forma. Continuiamo così, anche perché la prossima giornata sfideremo Borgo Quinzio: sarà una gara difficile».Castelnuovo di Farfa* 44Atletico Sabina 34Borgo Quinzio* 32Cittareale, Quintilianum* 31Selci* 30Atletico Cantalice 29Atletico Torano* 25Equicola** 24Monte S.Giovanni** 19S.Susanna* 16Poggio S.Lorenzo*, Piazza Tevere 13Rufinese 9Velinia* 84Strade del Sacro Cuore 5* gare in meno