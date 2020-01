RECUPERI XII GIORNATA

Monte San Giovanni-Poggio San Lorenzo 3-1

2 G. Lefosse, Suwareh (MSG) Paolucci (PSL)

Fabio Bianchetti (Allenatore Monte San Giovanni)

La società Poggio San Lorenzo non rilascia alcuna dichiarazione.

Moricone-Fiamignano Equicola 3-1

Visco (M), Di Giovanni, F.Ottaviani, A.Anselmi (FE)

Davide Colantoni (Allenatore Moricone)

Leonardo Valente (Dirigente Fiamignano Equicola)

CLASSIFICA

RIETI - Mercoledì di recuperi per quattro formazioni del girone C di Seconda categoria. Big match di questo turno di recuperi era la sfida tra la capolista Fiamignano Equicola ed il club capitolino del Moricone: a portare a casa i 3 punti è stata la prima della classe, il Fiamignano, che ha superato i romani con un rotondo 1-3. Con questo successo, dunque, il Fiamignano chiude il girone d'andata da imbattuta. Nell’altra gara, vittoria con lo stesso punteggio (3-1) per i biancoazzurri del Monte San Giovanni ai danni del Poggio San Lorenzo: con questi 3 punti, il Msg si porta ad una distanza di sicurezza, seppur minima, dalla zona retrocessione.: «Grande partita da parte nostra, nonostante 4 titolari assenti per squalifica. Abbiamo subito tenuto testa alla terza della classe, quinto risultato utile consecutivo…segno che la squadra sta crescendo partita dopo partita. Sono soddisfattissimo di come i ragazzi si stanno impegnando durante la settimana, arrivando alla gara con la voglia e la determinazione giusta. Bravi tutti!».: «Abbiamo giocato in 11 con due portieri su una rosa di 27 uomini: questo aspetto fa capire tante cose. Malgrado tutto, abbiamo subìto due reti in soli 8’ e poi abbiamo accorciato le distanze. Abbiamo concesso 3 gol su tre regali, tre ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. Con una squadra come la capolista non potevamo permetterci di regalare dei gol, poiché di fronte avevamo una squadra molto cinica. Stiamo attraversando un periodo non semplice, speriamo passi in fretta. Certo, i risultati delle ultime 4-5 gare sono frutto non solo di nostri errori ma anche di scelte e decisioni arbitrali tutt’altro che limpide e comprensibili!».: «Ottima prestazione dei nostri ragazzi. Era un recupero difficile, di mercoledì, portato a casa con un’ottima partita e un ottimo risultato. E’ una vittoria che ci consente di dire che abbiamo effettivamente chiuso il girone d’andata con zero sconfitte. Un ringraziamento a tutti i ragazzi per la disponibilità dimostrata per questo impegno odierno, al mister ed a tutti i tifosi che ci hanno seguito in questa trasferta!».Fiamignano Equicola 42Selci 32Poggio San Lorenzo 30Piazza Tevere 29Velinia 25Santa Susanna 23Atletico Cantalice* 21Moricone 19Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Sporting Corvaro, Monte San Giovanni 17Atletico Torano 16Cittareale 13Casperia 11Posta 10* una gara in meno