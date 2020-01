LE GARE

CLASSIFICA

Mercoledì di recuperi per quattro squadre del girone C di Seconda categoria. Nella giornata di domani, infatti, scenderanno in campo la capolista Fiamignano Equicola (che sfiderà in trasferta il Moricone) e la terza forza del campionato, il Poggio San Lorenzo, che sarà ospitato dal Monte San Giovanni. Le gare, valide per la XII giornata d’andata, furono rinviate per impraticabilità dei campi dovute alle forti piogge che colpirono la provincia reatina e quella capitolina. Andiamo ad analizzare le gare.Come detto, l’imbattuta capolista Fiamignano Equicola cercherà la 13esima vittoria stagionale sul campo della tiberina Moricone. La formazione del Cicolano, nello scorso weekend, ha trovato la vittoria con un pesante 4-0 ai danni del Casperia, mentre il Moricone sta attraversando un periodo non facile: la squadra allenata da mister Colantoni, infatti, non vince dalla fine del mese di novembre e, nelle ultime 5 gare, ha raccolto solo 3 punti (3 pareggi, nelle ultime 3 gare). D’altro canto, la capolista vanta due dati statistici che ben sottolineano il cammino, fino ad ora, vincente degli uomini di mister Lucentini: 31 reti siglate, solo 7 subìte, miglior attacco e miglior difesa del campionato. Numeri non indifferenti, ma resta sempre da fare appello al campo, il vero giudice di ogni partita.L’altro recupero, come detto, è quello tra i biancoazzurri del Monte San Giovanni ed i granata del Poggio San Lorenzo. I padroni di casa stanno attraversando un buon periodo di forma, che ha portato i ragazzi di mister Bianchetti ad abbandonare l’ultimo posto in classifica per stare ora al 13esimo posto. 8 punti nelle ultime 4 partite (due vittorie e due pareggi) e l’ultima sconfitta che risale a metà dicembre: un inizio 2020 positivo. Cammino diverso, invece, per Poggio San Lorenzo: i granata non perdono dalla fine del mese di ottobre (sconfitta interna contro il Fiamignano), hanno la seconda miglior difesa (solo 13 reti subìte) e sono una delle pretendenti ai posti del podio: sarà una sfida sicuramente interessante.domani, ore 15Monte San Giovanni-Poggio San Lorenzo (arbitro Lilla di Virterbo)Moricone-Fiamignano Equicola (arbitro Iannone di Tivoli)Fiamignano Equicola* 39Selci 32Poggio San Lorenzo* 30Piazza Tevere 29Velinia 25Santa Susanna 23Atletico Cantalice* 21Moricone* 19Centro Italia Micioccoli*, Torri in Sabina, Sporting Corvaro 17Atletico Torano 16Monte San Giovanni* 14Cittareale 13Casperia 11Posta 10* una gara in meno