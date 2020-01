RIETI - Mezzo passo falso dei neroverdi del Piazza Tevere, che sbattono contro il muro Sporting Corvaro e portano a casa solo un punto: al “Gudini” uno degli anticipi di Seconda si è concluso sul punteggio di 1-1.



Grande amarezza in casa Piazza Tevere, mentre Corvaro si ritiene soddisfatta di un punto conquistato in casa della seconda in classifica, che perde una posizione vista la vittoria del Selci.

Pronti, via e Piazza Tevere passa in vantaggio con il solito Urbani: da una rimessa laterlae sull’out di destra, errore della difesa ospite che regala la palla all’attaccante che, da solo contro Domenici, insacca il pallone con un debole ma piazzato mancino. Partenza, dunque, in salita per lo Sporting che, per i primi 15’, fatica a creare azioni offensive. Al 17’ è ancora Urbani a rendersi pericoloso: la punta reatina, sul filo del fuorigioco, riceve palla da una sventagliata mancina di Aloisi e, di controbalzo, tira una saetta che sbatte contro la traversa. Lo Sporting si sveglia e comincia ad alzare il pressing, senza però mai affondare e creare grossi pericoli alla porta difesa da Tulisevi.

Ripresa molto più equilibrata, con entrambe le formazioni che non si scoprono e ragionano con il pallone. Al 21’, su un fallo ai danni di un giocatore dei padroni di casa, piccola discussione tra l’allenatore neroverde Emiliano Mastroiaco ed un dirigente ospite, Franco Massimi: la situazione, però, è stata subito risolta con due ammonizioni da parte del direttore di gara. Trascorrono 2’ e lo Sporting trova il pareggio: dopo gli sviluppi di un corner per il Piazza Tevere, gli ospiti rapidamente partono in contropiede, che si conclude con il gol di Romani, bravo nell’ 1vs1 a battere Tulisevi. Trascorrono i minuti, con i padroni di casa che provano a recuperare il vantaggio, ma la rocciosa difesa ospite regge bene. Al 34’ Urbani, servito sulla linea, supera Domenici in uscita e, dall’altezza della linea di fondo, prova a servire Polletti sul secondo palo, ma la palla esce sul fondo. Nel finale, ancora Urbani si vede parato un tiro rasoterra dall’estremo difensore dello Sporting, che salva il punteggio. Al “Gudini” di Rieti, perciò, termina 1-1 il match tra Piazza Tevere e Sporting Corvaro.



I COMMENTI

Emiliano Mastroiaco (Allenatore Piazza Tevere): «C’è tanta amarezza. Abbiamo avuto tante occasioni, non concretizzate per errori nostri o per bravura del portiere ospite e, in più, abbiamo colpito una traversa…la palla non voleva entrare. Siamo stati ingenui nel non chiudere la gara. Sul nostro primo errore, abbiamo concesso una ripartenza ed abbiamo subìto gol, da una squadra che comunque ha lottato e si è impegnata fino alla fine. Il calcio è anche questo. Sembrava una partita già scritta. Peccato, perché a mio avviso meritavamo la vittoria».

Franco Massimi (Dirigente Sporting Corvaro): «Risultato positivo, arrivato contro una squadra ben organizzata e che occupa il secondo posto della classifica. Primo tempo di marca del Piazza Tevere: ci hanno sovrastato come passo, anche perché noi non siamo abituati a giocare sul sintetico; tutto ciò ci ha portato ad errori di passaggi e, in più, il gol subìto a freddo avrebbe potuto spezzarci le gambe. Così non è stato: siamo stati bravi ad aspettare e ad essere pazienti, per poi colpire in contropiede. Dopo l’1-1, la partita non è stata molto emozionante. Sportivamente parlando, per come hanno giocato i nostri avversari, forse meritavano la vittoria, ma per l’impegno, la tenacia e l’unione dei nostri, posso affermare che il pareggio ci sta tutto. Sono soddisfatto dei nostri ragazzi, che fanno parte di un gruppo giovane e, sicuramente, non molto esperto. Continuiamo a seguire gli obbiettivi di questo progetto, a lungo termine. Un elogio va ai ragazzi che sedevano in panchina e che non sono scesi in campo: è anche grazie alla pazienza ed alla voglia di farsi trovare pronti che un gruppo si unisce e si compatta. Un plauso va a tutti i nostri ragazzi. Arbitraggio accettabile».



IL TABELLINO

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi, Gunnella, Tiburtini (dal 29’ st. Barbante), Giuliani, Sebastiani, Micangeli (dal 18’ st. D’Aquilio), Miniucchi (dal 34’ st. Petroni), Urbani, Fenici, Polletti. A disp. Massimiani, Marchetti, Corsetti, Cipriani, Loreti, Floridi. All. Mastroiaco.

Sporting Corvaro: Domenici, C. Leonardi, Romani, Di Giovanni, L. Leonardi, V. Fracassi, Marcelli, Tempesta, Ferraresi (dal 42’ st. Maceroni), Massimi, Frezzini. A disp. Di Girolamo, M. Leonardi, Samiri, Carducci, Amicuzi, F. Fracassi. All. Felli.

Arbitro: Romani di Ciampino

Reti: 6’ Urbani (PT), 23’ st. Romani (SC)

Note: ammoniti Miniucchi, Emiliano Mastroiaco (allenatore, per proteste) (PT), Di Giovanni, C. Leonardi, Marcelli, Franco Massimi (dirigente, per proteste); angoli: 7-4.

