RIETI - Pesante manita del Piazza Tevere che, al Gudini, ha battuto 5-1 il Selci nel big match della quinta giornata di ritorno di Seconda categoria. I reatini, con una gara da recuperare, agganciano Selci al terzo posto a quota 39.



Primo tempo sostanzialmente equilibrato (con due rigori assegnati ed entrambi sbagliati, uno per parte), mentre ripresa emozionante e combattuta, con il Piazza Tevere che ha sfruttato al massimo le occasioni create. Vittoria importantissima per i biancoverdi, che ora raggiungono Selci al secondo posto, forti anche di dover recuperare una gara. Selci meno grintosa e poco pericolosa del solito, sfortunata anche in due occasioni per aver colpito due legni. Sicuramente, entrambe le squadre regaleranno agli appassionati un bel finale di stagione, giocando e combattendo punto su punto.Pronti, via e Piazza Tevere passa in vantaggio: discesa fantastica di Polletti che, dalla fascia destra, taglia tutto il campo palla al piede e conclude di sinistro: nulla può Farroni, padroni di casa in vantaggio. Al 23’, ghiottissima occasione ancora per i biancoverdi, che ottengono un calcio di rigore per atterramento in area di Urbani: in battuta va lo stesso fantasista, che però spara la palla oltre la traversa. Il parziale rimane sull’1-0. Al 33’, Selci va vicino al pareggio, con un tiro di Prudenti (dopo gli sviluppi di una punizione) che però si stampa sull’incrocio dei pali. Nel primo dei due minuti di recupero, il direttore di gara fischia un calcio di rigore per i rossoblù su un intervento ai danni di Luca: sul dischetto va Tessicini, che si fa ipnotizzare da Tulisevi, che para la conclusione alla sua destra. Si va al riposo sul punteggio di 1-0.Ripresa frizzante ed emozionante. Così come nel primo tempo, alla prima occasione i padroni di casa siglano il gol del raddoppio con Urbani, che si fa perdonare l’errore dal dischetto della prima frazione: la punta approfitta di un errore di comunicazione tra il portiere Farroni ed il neoentrato Coppari, ruba palla all’estremo difensore ospite e sigla il 2-0. Il Selci appare sottotono e poco grintoso, tant’è che dopo soli 8’ arriva il tris del Piazza Tevere, ancora con Urbani, bravo a scattare sulla linea del fuorigioco ed a spiazzare Farroni. Al 24’, altro legno colpito dagli ospiti, questa volta con un tiro da fuori Luca. Superata la mezz’ora da 4’ ed i rossoblù accorciano le distanze con una punizione di Prudenti, intelligente nel far passare la palla rasoterra sotto la barriera. Speranze selciane, però, rese vane dopo 10’, quando Miniucchi si presenta a tu per tu con Farroni in area: l’ariete biancoverde non sbaglia e chiude la gara. 4-1 il parziale. Nel finale, gioia anche per il neoentrato Corsetti, che al 50’ da fuori area, trova il gol con una potente e precisa conclusione di destro. Termina così, quindi, il big match di Seconda categoria: al “Gudini” di Rieti, Piazza Tevere batte Selci 5-1.: «Bella partita, contro una diretta concorrente per le posizioni del podio. Abbiamo affrontato una squadra tosta, preparata, ben organizzata. Siamo stati bravi a sbloccare subito il match; peccato per non avere siglato il calcio di rigore, che avrebbe potuto farci gestire con più serenità il parziale. Per nostra fortuna, il rigore sbagliato dai nostri avversari ci ha permesso di chiudere la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa, siamo stati molto bravi a raddoppiare subito, per poi gestire la gara. Forse, i nostri avversari ad un certo punto della ripresa sono calati, soffrendo il campo ed anche il caldo di questa mattinata. Sono ampiamente soddisfatto. Ora, però, testa subito alla prossima sfida!».: «Sapevamo la difficoltà di affrontare una squadra come il Piazza Tevere. Quest’oggi ci mancavano 3 titolari (anche se nella nostra squadra tutti sono titolarissimi) e siamo anche stati costretti anche a 3 cambi forzati per infortunio, il tutto molto complicato se si deve affrontare uno scontro diretto. Ovviamente, tutto ciò non deve essere vista come una scusante. Abbiamo commesso degli errori in questa gara, ma ora è già tempo di guardare avanti e dimenticare la gara odierna, anche perché da qui a fine stagione ci sono ancora tantissimi punti in palio da poter conquistare. Inoltra, cercheremo di recuperare al più presto gli indisponibili. Complimenti ai miei ragazzi!».: «Quando si incontrano squadre di pari livello, si deve stare concentrati al massimo e non commettere errori individuali ed oggi, purtroppo, è successo tutto il contrario. Un applauso agli avversari, che hanno legittimato la vittoria con una suntuosa concentrazione e prestazione…forse, un po' esagerato il risultato finale. Da martedì, lavoreremo più duramente per recuperare lo svantaggio in classifica! Infine, faccio i migliori auguri di pronta guarigione al nostro Tomas Di Paolo, costretto quest’oggi ad uscire dal campo anzitempo a causa di un brutto infortunio».: Tulisevi, Aloisi, Gunnella, Sebastiani, Colasanti (dal 40’ st. Mohammed), Giuliani (dal 15’ st. D’Aquilio) Petroni (dal 30’ st. Barbante), Miniucchi, Fenici, Polletti (dal 40’ st. Corsetti), Urbani (dal 43’ st. Marchetti). A disposizione: Aguzzi, Loreti. All. Emiliano Mastroiaco.: Farroni, Magrini, Sabuzi, Antonini (dal 26’ st. Luciani), Prudenti, Di Paolo (dal 37’ pt. Coppari), Carosi (dal 16’ st. Borriello), Tessicini (dal 16’ st. Bontempi), Migliorelli (dal 1’ st. Mocci), Luca, Benedetti. A disposizione: Geraci, Forniti, Pelliccione, De Laurentis. All. Simone Scaricamazza.: Stefano Petrillo di Rieti: 5’ pt. Polletti, 1’ st. e 9’ st. Urbani, 44’ st. Miniucchi, 45’+5’ Corsetti (PT), 34’ st. Prudenti (S).: ammoniti Aloisi, Sebastiani, Mohammed (PT), Migliorelli (S); angoli 5-5.