RIETI - Prima vittoria stagionale per il Centro Italia Micioccoli che in un quarto d’ora, nella ripresa, sigla 3 gol e spezza le gambe ad un Piazza Tevere dalle due facce (ottimo il primo tempo, insufficiente la ripresa).



Tre punti che quindi si aggiungono al pareggio di sabato scorso contro il Velinia; non male per una matricola. Per Piazza Tevere c’è da lavorare, così come dichiara il Presidente Scossa.Primo tempo interessante e giocato su buoni ritmi. Al 6’ i padroni di casa vanno vicini al gol con Fenici che colpisce la traversa con una bordata dai 25 metri. Primo brivido. Il match prosegue con molte lotte a centrocampo. Al 35’ è ancora Piazza Tevere ad andare vicino al gol con Urbani che, dopo un cross rasoterra di Floridi, si vede parato il proprio tap-in sulla linea di porta dal subentrato portiere Colantoni, che ha preso il posto dell’infortunato D’Agostino. Il primo tempo si conclude 0-0.Ripresa emozionante e pirotecnica. Pronti via ed il Centro Italia Micioccoli passa in vantaggio, al 2’, con l’incornata di Miccioni dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Trascorrono solo 7’ e la difesa del Piazza Tevere regala il 2-0 agli ospiti grazie ad un retropassaggio troppo azzardato di Aloisi, che trova in ritardo Tulisevi, con la palla che entra in porta. Al 16’ il Micioccoli chiude la gara con Ometto che, con un’imparabile punizione mancina, batte Tulisevi sul proprio palo. Al 41’ arriva il gol della bandiera del Piazza Tevere con Colasanti, bravo in mischia a ribadire in rete una palla vagante in area dopo gli sviluppi di un corner. Il Piazza Tevere prova in forcing a riaprire la partita ma termina il tempo a disposizione: il derby di quartiere di Rieti va al Centro Italia Micioccoli che batte, al “Gudini” di Rieti, il Piazza Tevere con il punteggio di 1-3.: «Partita dalle due facce. Nel primo tempo abbiamo dato l’impressione di poter spaccare il mondo, giocando bene e diventando padroni del campo. Abbiamo avuto 3 nitide palle gol, non sfruttate per bravura del portiere ospite. Nella ripresa abbiamo completamente staccato la spina, lo dimostra l’autogol regalato agli avversari. Il gol di Ometto ci ha definitivamente chiuso le speranze. Anche con il gol del 3-1 non abbiamo mai dato l’impressione di poter riaprire la gara. E’ solo l’inizio della stagione, ma sicuramente ci sono delle cose da analizzare. La società si riunirà per fare un quadro della situazione per capire bene le cose che non vanno».: «Nel primo tempo non si è visto il Centro Italia Micioccoli che tutti noi conosciamo. Avevamo 5 giocatori non disponibili e, per di più, abbiamo giocato con un centrocampo inedito. L’arrivo di Fabio Grillo ci permetterà di fare bene: lui insieme ad Ometto, Liberali, Piccirillo ci daranno esperienza! Nella ripresa siamo sicuramente scesi in campo con un piglio diverso, molto più concentrati e combattivi. Si sta formando un bellissimo gruppo. Non siamo la squadra da battere ma sicuramente cercheremo di dare fastidio alle squadre che puntano al titolo. Ora già testa alla prossima gara!».: Tulisevi, Aloisi (dal 34’ st. Sebastiani), Bianchetti, Giuliani, Colasanti, Floridi (dal 14’ st. Petroni), Barbante, Silvestri (dal 22’ st. Cipriani), Miniucchi (dal 36’ st. Corsetti), Fenici, Urbani. A disposizione: D’Aquilio, Loreti, Tiburtini, Gunnella, Micangeli. All. Lorenzo Bruni.: D’Agostino (dal 21’ pt. Colantoni), Piroli (dal 32’ st. Riccioni), Nicoli, Maiezza (dal 24’ pt. Bastioni), Cenciotti, Formichetti, Grillo (dal 44’ st. Fioravanti), Liberali, Miccioni (dal 25’ st. Cecchetelli), Piccirillo, Ometto. A disposizione: De Santis, Giancarlo. All. Fabrizio Massimi.: Khalil di Rieti.: Colasanti (41’ st.) (PT), Miccioni (2’st.), Autogol (9’ st.), Ometto (16’ st.) (CIM).: ammoniti: Colasanti, (PT) Piroli, Grillo, Riccioni, Formichetti (CIM); angoli: 7-3.