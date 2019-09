LA ROSA

RIETI - La formazione biancoverde di Piazza Tevere è pronta ad affrontare una nuova stagione in Seconda categoria. Il club, dopo l’altalenante stagione giocata lo scorso anno, ha voglia di riscatto e di migliorare proprio la posizione raggiunta in classifica nella precedente edizione del torneo (11esimo posto). Dato interessante nello scorso torneo è sicuramente quello dei gol subìti, ben 63 (quinta difesa più battuta dopo Velinia, Poggio S.Lorenzo, Rufinese e 4Strade del Sacro Cuore). Obiettivo, quindi, quello di giocare una stagione super, anche vista l’età anagrafica della società: quest’anno, infatti, Piazza Tevere festeggia il decimo anno di attività, un motivo in più per far bene.A dirigere ed allenare la squadra quest’anno sarà Lorenzo Bruni, ex allenatore dell’Atletico Cantalice nel campionato di Terza categoria (stagione 2017-18), che ha preso il posto di mister Stefano Salvini, che guidò la formazione reatina lo scorso anno. La rosa, intanto, si è rinforzata nel mercato estivo. Sono arrivati ben 9 innesti, che si sono già aggregati al gruppo dei riconfermati. «Oserei dire che la squadra è al completo - ci spiega mister Bruni - ma, se dovesse arrivare un giocatore importante, sarei ancor più felice. Stiamo lavorando bene, in modo tale da ottenere buoni risultati e toglierci qualche soddisfazione». Sul fronte degli obbiettivi, invece, Bruni rimane con i piedi per terra: «Sarà una stagione difficile, come tutte le altre. Non vogliamo creare tante aspettative e fare “voli pindarici”: i nostri obbiettivi minimi saranno quelli di cercare di fare meglio rispetto all'anno scorso e ottenere più punti in classifica…per il resto, vedremo ciò che arriverà partita dopo partita. Siamo pronti e carichi!». L’ambiente, dunque, è deciso e desideroso di far bene. Questo, quindi, potrebbe essere l’anno giusto per i biancoverdi: sarebbe un sogno per tifosi, dirigenza e giocatori poter festeggiare, a fine della stagione, non solo il decimo anno di attività della società ma anche qualcosa di più grande. Nel calcio, del resto, tutto è possibile.: Pierpaolo Tulisevi (da Grotti), Davide Aguzzi (confermato).: Stefano Colasanti (conf.), Luca Sebastiani (conf.), Luca Gunnella (conf.), Manuel Marchetti (conf.), Simone Aloisi (conf.), Francesco Bianchetti (da Rufinese), Lorenzo Floridi (da Rufinese), Andrea Serilli (da Fiamignano).: Francesco Cipriani (conf.), Mattia Corsetti (da Quintilianum), Luca D’Aquilio (da Cantalice), Stefano Giuliani (conf.), Diego Miluzzi (conf.), Andrea Rossi (conf.), Luca Silvestri (conf.), Stefano Tiburtini (da Quintilianum), Luka Loreti (conf.).: Luca Barbante (conf.), Leonardo Fenici (conf.), Domenico Liberali (da Atletico Cantalice), Ernesto Micangeli (conf.), Filippo Miniucchi (conf.), Jamal Mohammed (da Torpedo), Luca Paolemili (conf.), Gianmarco Petroni (da Real Vazia), Vieri Urbani (conf.).: Lorenzo Bruni.: Cristian Scossa.: Roberto Pitotti, Felice Patacchiola, Giulio Di Giannantonio.