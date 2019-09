© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si apre il sipario sul campionato di Seconda categoria 2019-20. Nella giornata di ieri, lunedì 9 settembre, sono state rese note ufficialmente le formazioni reatine che parteciperanno alla competizione e che sono state inserite nel girone C. Una sola squadra non fa parte del nostro territorio: è il Moricone, che però vede in panchina una conoscenza della nostra zona, ovvero l’ex allenatore di Bf Sport (quest’anno in Promozione) Davide Colantoni.Sarà quindi un girone a 16 squadre. Oltre alle confermate Atletico Cantalice, Atletico Torano, Cittareale, Monte S.Giovanni, Piazza Tevere, Poggio S.Lorenzo, S.Susanna, Selci e Velinia (che già lo scorso anno comparivano nella categoria) ben 6 sono le matricole e le new entry nel torneo: anzitutto Casperia, vincitrice lo scorso anno del campionato di Terza, per poi passare a Torri in Sabina, vincitrice della coppa di Terza, quindi le nuove iscritte Posta e Sporting Corvaro. Situazione nuova, invece, per Fiamignano e Micioccoli. Le due squadre, lo scorso anno in Terza categoria, si presentano in questa stagione con due nomi diversi (rispettivamente Fiamignano Equicola e Centro Italia Micioccoli) grazie alla fusione con due squadre che lo scorso anno giocavano in Seconda, ovvero Equicola e 4Strade del Sacro Cuore.Non tutte le gare della categoria si giocheranno domenica. Il Cr Lazio, come si legge nel comunicato n°48, ha autorizzato alcune squadre a giocare le gare interne di sabato: tre del Cicolano (Atletico Torano, Fiamignano Equicola e Sporting Corvaro), una di Rieti centro (Centro Italia Micioccoli) e una della Sabina (Selci). Nei prossimi giorni è attesa l’uscita del calendario ufficiale, ultimo tassello organizzativo prima di poter finalmente dare inizio all’edizione 2019-20 del campionato di Seconda categoria.