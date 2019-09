LA ROSA

Portiere

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

Allenatore

LA SOCIETA’

Presidente

Vice-Presidente

Dirigenti

RIETI - La matricola Fiamignano Equicola è pronta per la sua nuova avventura nel campionato di Seconda categoria. Nata dall’unione tra Fiamignano (lo scorso anno in Terza categoria) ed Equicola (nella scorsa stagione in Seconda), la squadra del Cicolano scalda i motori per l’inizio della competizione. Ad allenare i rossoblù sarà Emiliano Lucentini, ex Presidente del Fiamignano e già allenatore di quest’ultimo da due anni. «L’unione con l’Equicola - spiega Lucentini - è nata dalla voglia di aggiungere quel qualcosa in più che ci mancava. Lo scorso anno, difatti, col Fiamignano siamo arrivati ad un soffio dalla vittoria del campionato e, in coppa, ci siamo arresi solo alla lotteria dei rigori. Per il bene anche del nostro territorio, il Cicolano, abbiamo scelto di creare questa nuova realtà assieme proprio agli amici di Equicola».La rosa, intanto, è stata largamente confermata. Sei sono stati gli innesti (4 dei quali da Equicola), che andranno ad aggiungersi ad un gruppo già formato ed affiatato. «Siamo molto soddisfatti del nostro mercato - conferma il mister - Questi nuovi innesti ci aiuteranno sicuramente a migliorare. D’altronde, il nostro obbiettivi primario sarà quello di migliorare sempre, partita dopo partita. Ovviamente ci vorrà del tempo per creare la giusta amalgama all’interno dello spogliatoio: molti ragazzi già si conoscono ma non hanno mai giocato insieme…ci vorrà del tempo dunque per farli entrare nella giusta ottica tecnico-tattica. Intanto, per adesso, mi ritengo molto soddisfatto del lavoro che i miei ragazzi hanno svolto e stanno svolgendo nella preparazione. Noi siamo pronti e carichi!».Il Fiamignano Equicola, dunque, non sembra avere timori reverenziali nei confronti della categoria. La squadra, che si allenerà e giocherà le gare interne ancora sul campo di Brusciano, ha voglia di dire la sua anche in Seconda categoria. Riusciranno i rossoblù ad essere i protagonisti del torneo? Sarà il campo a decretarlo.: Ferrarese (confermato).: Gallina (svincolato), Di Paolantonio (conf.), Brandini (conf.), A. Ottaviani (conf.), Di Filippo (conf.), M. Anselmi (da Equicola), Corazza (da Equicola), Valente (conf.).: A. Anselmi (da Equicola), Fabrizi (conf.), De Sanctis (conf.), Di Leva (conf.), Fornari (conf.).: Rossi (conf.), Orlandi (svincolato), F. Ottaviani (conf.), Di Sabantonio (conf.), Di Cesare (conf.), Paone (conf.), Di Girolamo (da Equicola), Pocorobba (conf.).: Emiliano Lucentini.: Ferdinando Rinaldi.: Tony Paladini.: Leonardo Valente, Carlo Valente, Gabriele Cianetti, Gianmarco Cianetti, Giovanni Alfonsi, Vincenzo Volpi, Francesco Di Battista.