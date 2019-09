LA CRONACA

RIETI - Il Selci approda agli ottavi di finale di coppa Lazio di Seconda categoria. La formazione sabina ha quest’oggi pareggiato sul campo dell’Isola Farnense (2-2) e perciò ha scavalcato Città di Fiano, piazzandosi al primo posto e strappando il pass per il turno successivo.Primo tempo elettrizzante per gli uomini allenati da mister Scaricamazza. Al 20’ passano in vantaggio i reatini con Florin Luca, che nell’area piccola in corsa appoggia in rete un cross dalla destra. Trascorrono 15’ e Selci raddoppia: dopo una bella azione sulla fascia sinistra, la palla viene appoggiata al centro del limite dell’area dove sbuca sempre Florin Luca che, in diagonale, fa secco il portiere romano. Il primo tempo si chiude col punteggio di 0-2.Ripresa sottotono dei ragazzi sabini, forse già sicuri del passaggio del turno (al Selci bastava infatti un pareggio). Isola Farnense che riesce a siglare due gol, prima con Bascoccia, che ha approfittato di un retropassaggio errato di Prudenti verso il portiere, poi con il subentrato Rendina aiutato anche da un infortunio dell’estremo difensore Farroni. Poco male il pareggio: al triplice fischio finale il Selci ha comunque festeggiato il passaggio del turno.Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo Selci): «Pur sapendo che avevamo a disposizione 2 risultati su 3 abbiamo subito aggredito la partita creando parecchie occasioni e abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo dato troppo spazio agli avversari e un po' il caldo, un po' di disattenzioni mentali, abbiamo dato possibilità agli avversari di pareggiare. Abbiamo avuto numerose occasioni per tornare avanti nel punteggio, ma purtroppo non siamo stati lucidi e la fortuna ci ha girato le spalle; nonostante ciò, con molta soddisfazione ci godiamo il passaggio del turno!».Farroni, Di Paolo, Coppari, Gatti, Sakho, De Laurentis, Migliorati, Prudenti, Lupo, Mocci, Luca. A disposizione: Zanghi, Magrini, Tessicini, Antonini, Forniti, Sabuzi, Tetto, Luciani, Noor. All. Simone Scaricamazza.: 2 Luca Florin