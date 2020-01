LA GARA

RIETI - L’Atletico Cantalice è pronta per il ritorno dei quarti di finale di coppa Lazio. I biancorossi, dopo la convincente vittoria interna per 4-0 ai danni dello Sporting Aniene, vedono le semifinali ad un passo. Occhio, però, a non cullarsi sul risultato dell’andata: a Roma, i reatini dovranno stare attenti, perché nel calcio nulla è impossibile.A sottolineare questo aspetto è il Direttore Sportivo dell’Atletico, Pietropaolo Di Battista che, in esclusiva, ci ha presentato la sfida: «Abbiamo preparato bene questa sfida. Ci crediamo, ma non ci dobbiamo cullare sul punteggio maturato all’andata: le partite di ritorno non sono mai scritte…ci potrebbe essere sempre qualcosa di nuovo, di diverso rispetto alla gara di andata, come ad esempio qualche giocatore che non ha partecipato alla prima gara. E’ una sfida tutta da giocare, dal primo fino all’ultimo minuto. Il calcio mi ha insegnato questo: ogni partita è a sé…queste sfide vanno prima giocate, fino all’ultimo; perciò, testa bassa e concentrati: un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi!».domani, ore 15Sporting Aniene-Atletico Cantalice (and. 0-4) (arbitro Panichelli di Viterbo)