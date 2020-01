Atletico Cantalice-Sporting Aniene: 4-0

M.Beccarini, J. Patacchiola, Provaroni, Di Muzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Vittoria ampia e, in prospettiva, rassicurante per l’Atletico Cantalice che ha battuto in casa per 4-0 lo Sporting Aniene nel match valido per i quarti di finale d’andata di coppa Lazio.Biancorossi in vantaggio già nel primo tempo con Mattia Beccarini: il reatino è bravo a sfruttare un cross su punizione di Dante. Nel finale della frazione ancora Beccarini va vicino al 2-0, ma l’occasione non viene sfruttata al meglio. Nella ripresa, dopo 10’, arriva il raddoppio di Jacopo Patacchiola, che sigla il gol con uno splendido pallonetto. L’Atletico insiste per allargare il punteggio e, al 35’, cala il tris con Federico Provaroni. Nel finale arriva anche il poker con Lorenzo Di Muzio.Il club biancorosso, quindi, porta a casa il primo dei due match dei quarti. Un 4-0 che favorisce nettamente i reatini in vista della gara di ritorno. Soddisfazione in casa Atletico, così come ci racconta il ds Pietropaolo Di Battista, che però smorza affrettati voli pindarici e mantiene la calma in vista del ritorno e della sfida del prossimo weekend contro Selci: «Ottima partita da parte dei ragazzi. Avevamo contro una squadra ben messa in campo ma, quando i nostri giocatori si mettono in testa di giocare in questo modo, non ce n’è per nessuno: abbiamo cercato di fare più gol possibili visto il doppio impegno e siamo stati molto bravi a non subirne. Il punteggio sembrerebbe rotondo, ma lo Sporting Aniene è una squadra tosta e competitiva…non è stato facile. Ora testa già al ritorno: speriamo che questi 4 gol possano bastare e, inoltre, proveremo a recuperare i ragazzi infortunati per la gara di campionato con Selci. Complimenti a tutti i ragazzi per la prestazione odierna!».