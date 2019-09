PROGRAMMA GARE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cresce l’attesa per l’ultimo turno della fase a gironi di coppa Lazio di Seconda categoria. Durante la settimana si è giocato il secondo turno, che ha decretato l’ufficiale eliminazione dal torneo del Casperia: con 0 punti conquistati, dovuti alla sconfitta esterna con Cittareale (2-1) e quella interna proprio di mercoledì contro l’Atletico Cantalice (2-4), gli “aspidi” salutano la competizione.Domani, invece, in campo le altre tre squadre rimaste: Selci affronterà la tiberina Isola Fernense, in trasferta, mentre sarà derby tra Atletico Cantalice e Cittareale. Analizziamo bene la situazione. A Selci basta un solo punto per accedere alla fase successiva: i ragazzi di mister Scaricamazza si trovano secondi a pari punti con il primo, Città di Fiano, che ha però giocato tutte le gare a disposizione. Isola Farnense, invece, non ha conquistato punti per ora. Nell’altro girone tutto reatino, invece, la vittoria sarà determinante. Sia Cittareale che Atletico Cantalice hanno 3 punti, perciò a fine match si scoprirà anche la squadra che strapperà il pass per gli ottavi.Domenica 29, ore 11Isola Farnense-Selci (arbitro Catalani di Ciampino)ore 15.30Atletico Cantalice-Cittareale (arbitro Aguzzi di Rieti)