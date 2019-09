LE ASPETTATIVE

PROGRAMMA GARE, I TURNO COPPA LAZIO

Sabato 21, ore 15.30

Domenica 22, ore 11

RIETI - Si apre il sipario sull’edizione 2019-20 della coppa Lazio di Seconda categoria. Le quattro formazioni reatine impegnate nel torneo sono pronte e cariche per l’appuntamento, che vedrà le squadre della nostra provincia scendere in campo in questo weekend. Uno solo il derby reatino, nel girone 12 ed in programma domani alle 11, quello che vedrà sfidarsi Cittareale e Casperia (al “Tilesi” di Amatrice), mentre Selci (che giocherà quest’oggi alle ore 15.30) ospiterà in casa la formazione tiberina del Città di Fiano. L’altra reatina presente in coppa, l’Atletico Cantalice inserita nel girone 12, riposerà ed attenderà il secondo turno, previsto per mercoledì 25 settembre. Abbiamo parlato con tecnici e direttori sportivi delle tre formazioni che giocheranno in questo weekend per avere un loro commento circa le sfide e il clima che si respira nei vari club.Casperia, Massimo Petrocchi (Direttore Sportivo): «Sarà un bel banco di prova. Stiamo aspettando tutti con ansia questa gara, la prima di una nuova categoria. Affronteremo una squadra sicuramente abile: giocarci contro ci preparerà anche a capire la forza delle altre squadre di Seconda categoria del campionato. Arriviamo a questo appuntamento con qualche pedina in meno, a causa di infortuni vari; nonostante ciò, la nostra rosa è ampia. Ovviamente il risultato sarà importante, ma prima di tutto andremo ad analizzare la prestazione, una cosa per noi davvero importante. Siamo pronti!».Cittareale, Antonio Masci (Allenatore): «E’ la prima partita stagionale. Non saremo al completo, in quanto mancheranno alcuni ragazzi sia per problemi fisici che per impegni lavorativi. Giocheremo al Tilesi, un buon terreno di gioco. Noi ce la metteremo tutta…questo è un match che, comunque, ci servirà anche in vista delle partite di campionato».Selci, Tiziano Fioravanti (Direttore Sportivo): «Mi aspetto grandi emozioni da questa gara. Personalmente, è la prima volta che partecipo ad una gara di coppa Lazio. Arriviamo a questo match con alcune defezioni ma tutto ciò non deve preoccuparci: abbiamo una rosa ampia e sono sicuro che anche i ricambi sapranno essere all’altezza di coloro che mancano all’appello. Sappiamo bene che la nostra rivale è una bella squadra, ma tutto ciò non ci deve intimorire. Siamo tutti carichi e pronti per questa sfida. Sarà una bella prova per misurarci e per capire il nostro vero valore, in vista anche della nuova edizione del campionato di Seconda».Selci-Città di Fiano (arbitro J. Bertini di Rieti)Cittareale-Casperia (arbitro Khalil di Rieti)