RIETI - Si alza il sipario sulla coppa Lazio di Seconda categoria. Le formazioni reatine che partecipano alla competizione (Atletico Cantalice, Casperia, Cittareale e Selci) scaldano i motori in vista della prima giornata del torneo. Negli scorsi giorni sono stati ufficializzati i gironi: Atletico Cantalice, Casperia e Cittareale sono state inserite nello stesso girone a tre squadre (il n° 12) mentre Selci affronterà (nel girone n°14) due squadre tiberine, Città di Fiano ed Isola Farnense. Gli appuntamenti sono fissati per il 22 settembre (prima gara), il 25 settembre (seconda gara) e 29 settembre (terza gara).Nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, sono stati emessi anche gli orari di gioco del primo turno. Nel girone 12, Cittareale affronterà Casperia (il match si giocherà al “Tilesi” di Amatrice) mentre riposerà l’Atletico Cantalice; nel girone 14 il Selci, davanti al proprio pubblico, se la vedrà contro Città di Fiano. Per le due sfide, diversi giorno ed orari: Cittareale-Casperia, difatti, si giocherà domenica 22 alle ore 11 mentre Selci-Città di Fiano è stata fissata per sabato 21 alle ore 15.30. L’inizio della coppa è oramai alle porte: sicuramente una squadra reatina riuscirà a passare il girone (nel n°12) mentre nell’altro starà al Selci portare in alto il nome delle società reatine. Riuscirà la squadra allenata da mister Scaricamazza a passare il turno e ad eliminare le due romane? Sarà il campo a deciderlo.