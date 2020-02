© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Davide Colantoni lascia il Moricone. E’ proprio l’allenatore reatino a confermare la sua scelta di rassegnare le dimissioni da allenatore del club capitolino, che milita nel girone C, quello reatino, di Seconda categoria. «Finisce questa avventura con tanto rammarico - spiega Colantoni - per le potenzialità che la piazza avrebbe potuto esprimere e che invece per vari motivi non si è riusciti a raggiungere. Ho intrapreso questa decisione non tanto per i risultati che ultimamente non hanno ripagato il lavoro svolto, a causa tanta sfortuna e per scelte arbitrali che nel momento chiave ci hanno penalizzato, ma maggiormente perché non si è stabilito quel feeling con la società che è stata poco presente e attenta alle esigenze della squadra».Un mix tra eventi sfortunati e poco feeling con la società capitolina, dunque, le motivazioni che hanno portato il mister ex Bf Sport a lasciare il suo posto in panchina. Parole al miele, invece, nei confronti di Presidente e giocatori: «Ci tengo a ringraziare il presidente Marco Rosati, persona dimostratasi seria affidabile e grande conoscitore di calcio, che mi ha sempre dimostrato la sua stima e dato il suo supporto; ringrazio, inoltre tutti i ragazzi con cui ho condiviso questa parte di campionato, che mi hanno dedicato il loro tempo e donato le loro attenzioni, augurando loro di riuscire a raggiungere risultati sempre migliori».Sulla panchina del Moricone, in 17 gare, sono arrivate per Colantoni 4 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Dopo un inizio interessante (nelle prime 6 gare il Moricone conquistò 12 punti con 3 vittorie e 3 pareggi), il primo stop arrivò alla fine di novembre contro il Velinia e, da quel weekend, il club tiberino inanellò una serie di risultati altalenanti. Ora, i ragazzi romani si trovano fermi al decimo posto in classifica, ancora a secco di vittorie nel 2020.Riguardo al futuro, il mister reatino non ha ancora le idee chiare, ma di certo c’è che tornerà ad allenare: «Per quanto riguarda il mio futuro, non so cosa mi prospetti, ma sono certo di voler continuare a lavorare per ciò che per me non è più un semplice hobby ma uno stile di vita, sperando di riuscire a trovare un progetto sano ed ambizioso che possa permettermi di rivivere emozioni forti come quelle dello scorso 19 maggio (quando Colantoni vinse il campionato di Prima categoria da allenatore del Bf Sport, ndr.)».