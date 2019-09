LA ROSA

RIETI - La formazione biancoverde di Cittareale è pronta per affrontare le numerose sfide della stagione 2019-20, che vedrà i ragazzi di mister Masci affrontare il duplice impegno tra campionato di Seconda categoria e coppa Lazio. La prima gara ufficiale sarà giocata dal Cittareale in coppa: il club reatino è stato inserito nel girone 12 insieme a Casperia ed Atletico Cantalice: il primo turno del girone si giocherà domenica 22 alle ore 11 e vedrà i biancoverdi affrontare il Casperia (match che si giocherà al “Tilesi” di Amatrice).In campionato, invece, il Cittareale spera di ben figurare e migliorare il settimo posto conquistato. La rosa è stata largamente confermata, con solo quattro innesti inseriti. «Ce la metteremo tutta per ben figurare in entrambe le competizioni» ci conferma mister Masci, a cui fa coro il Presidente della società, Amelio Camponeschi: «Abbiamo una rosa fatta di ragazzi giovani ed esperti; la coppa Lazio, a mio avviso, è un appuntamento stimolante, che può fornirci il giusto input per iniziare bene in campionato».Nella scorsa stagione, giocata in maniera altalenante dai reatini, un grosso problema che ha colpito il Cittareale sono stati gli infortuni. Ora, però, si ricomincia da capo. Riuscirà il Cittareale a giocare il campionato di Seconda da protagonista ed a superare il turno in Coppa? Sarà il campo a deciderlo.: Gianbernardini (confermato), Deugenio (conf.).: Valeri (conf.), Honores (conf.), D’Angelo (conf.), Boccanera (conf.), Cirilli (da Dinamo Roma), Jesus (conf.), Berardi (conf.).: Ortega (conf.), Cragnotti (conf.), Rodriguez (conf.), Barbato (conf.), Zanfrini (svincolato), Marcelli (conf.), Youssef (conf.).: Sgambati (conf.), Di Sora (da Futbol Montesacro), Miguel (conf.), Tolli (conf.), Bongiovanni (conf.), Boccanera (svincolato).: Amelio Camponeschi.: Santelli, Bricca, Moriconi, De Nisi, Ronci, Valeri.: Giovanni Masci.