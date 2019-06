IL PRESIDENTE

IL MISTER

IL CAPITANO

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

STAFF TECNICO

Allenatore

Vice-Allenatore

I DIRIGENTI

Presidente

Dirigenti Accompagnatori

Assistente Arbitro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Terminata la stagione 2018-19 con il rimpianto del secondo posto nel campionato di Seconda categoria, per il Cittareale è tempo di bilanci. Annata positiva per il club biancoverde, come ci dichiarano il presidente Camponeschi, il mister Masci ed il capitano Valeri. Nelle tre dichiarazioni che abbiamo raccolto, emergono punti in comune: il secondo posto sfumato per poco (fino alla terzultima giornata il Cittareale combatteva per il raggiungimento del secondo gradino del podio), la sfortuna, che ha colpito i reatini in alcuni momenti importanti del torneo con infortuni anche seri e il fattore campo. La squadra di mister Masci non ha potuto infatti giocare tra le mura amiche del campo di Cittareale in quanto il campo, utilizzato nelle emergenze del terremoto che ha colpito la provincia reatina a cavallo tra la fine del 2016 e il 2017, non è ancora stato liberato per poter giocare le partite. Intanto il Cittareale, che ha da poco spento 40 candeline, è già all’opera per la prossima stagione: previsti alcuni innesti, da aggiungere ad una rosa già competitiva, per diventare protagonista nel prossimo campionato.Amelio Camponeschi (Presidente Cittareale): «Faccio due premesse: siamo una squadra di una piccola comunità, un piccolo paese. Inoltre, in questa stagione non abbiamo mai potuto giocare in casa nostra, in quanto il nostro campo nel comune di Cittareale (occupato per le emergenze a seguito del terremoto 2016-17) ancora è in fase di recupero. Abbiamo giocato, infatti, le partite “in casa” in un altro campo. Considerando queste premesse, posso dire che abbiamo fatto un ottimo campionato, anche perché fino a due-tre giornate dalla fine ci stavamo giocando il secondo posto, per poi sperare nel passaggio diretto o nel ripescaggio in Prima categoria. Per noi è sempre difficile giocare u campionato, sia per i problemi detti precedentemente ma anche a livello finanziario, anche perché dobbiamo contare sempre e solo sulle nostre forze e qualche aiuto da parte dell’amministrazione comunale. Per tali motivi, credo si possa fare un bilancio assolutamente positivo. Per quanto concerne il futuro, ce la metteremo tutta per diventare i protagonisti del prossimo torneo, inserendo anche qualche innesto dentro una rosa già forte e competitiva, con ragazzi che hanno dimostrato di poter giocare, affrontare e vincere contro le altre formazioni che hanno militato quest’anno in questa categoria. Unici due punti interrogativi sono il campo (che, a mio avviso, non sarà disponibile neanche il prossimo anno) e trovare le giuste risorse economiche…faremo del nostro meglio in questi mesi di preparazione alla nuova stagione. La nostra è una società solida, storica della provincia reatina: proprio nel weekend scorso abbiamo festeggiato i 40 anni della nostra squadra. Faremo di tutto per fare un’ottima annata anche nel prossimo campionato, sperando di avere un po’ di fortuna, che è sicuramente mancata in questa stagione, a causa di continui e imprevedibili infortuni (anche gravi) capitati in alcuni momenti topici del campionato. Concludo ringraziato il mister, Giovanni Masci, in assoluto l’elemento trainante per tutti noi, che con la sua passione, il suo entusiasmo e la sua voglia porta tutti a dare del proprio meglio. Ringrazio anche l’assistente del mister, il vice-allenatore Fabio Santelli e, infine, ringrazio anche il dirigente Giacomo Valeri, elemento fondamentale del nostro staff dirigenziale, sempre presente e disponibile in ogni gara, soprattutto nelle trasferte».Giovanni Masci (Allenatore Cittareale): «Abbiamo giocato una buona stagione. Siamo stati in lotta per il secondo posto fino alla fine. Ringrazio i ragazzi e tutto lo staff per l'impegno e per aver formato un bel gruppo, unito e coeso. Adesso, stiamo già lavorando per il prossimo campionato, con la speranza di poter finalmente giocare nel nostro campo».Antonio Valeri (Difensore e Capitano Cittareale): «Il bilancio di quest’anno è decisamente positivo: una squadra costruita dal niente è riuscita a dare un ottimo risultato, soprattutto perché siamo partiti quasi da zero con dei ragazzi quasi tutti nuovi. Devo dire che è stato un anno duro, pieno di alti e bassi, di gioie e dolori e di tanti sacrifici. Ad inizio stagione non pensavo che saremmo arrivati alle ultime partite a giocarci il secondo posto…e questa cosa mi ha sorpreso! A mente lucida posso dire che se non ci fossero stati così tanti infortuni, magari qualcosa in più si poteva fare ma, ripeto, mi ritengo molto soddisfatto. Per il prossimo anno, sicuramente partiamo avvantaggiati: abbiamo già un’ottima intelaiatura, manca giusto qualche innesto per completare la rosa. L’obbiettivo del prossimo anno sicuramente sarà quello di provare a vincere il campionato, anche se so che il tragitto sarà duro, in salita e molto tortuoso, ma so anche bene che i miei compagni di squadra sono altrettanto duri e conviti che questo sogno si possa realizzare. Per quanto riguarda me, cercherò di stare il più vicino possibile ad ogni singolo giocatore, sostenerlo come ho sempre fatto, magari soprattutto nei periodi no e cercare di regalare ad ognuno di loro il sogno che tutti vogliono: arrivare primi! Speriamo anche in un po’ di fortuna, visto che quest’anno c’ha un po’ abbandonato. Per il resto, chi vivrà vedrà...»: Daniele D’Eugenio, Luca Giambernardini.: Fabrizio Boccanera, Andrea Carriero, Salazar Jesus Mayorga, Andrea Ronci, Antonio Valeri, Vito Daniele D’Angelo, Emanuele Zanotti.: Yousef Ahmed, Augusto Barbato, Cristian Berardi, Andrea Cragnotti, Matteo Erbacci, Jose Luis Honores Valle, Federico Marcelli, Daniel Anthony Ortega Cruz, Komlan Christ Yovogna.: Manuel Aurelio, Mattia Bongiovanni, Juan Miguel Jaramillo Godoy, Alessandro Gulli, Andrea Sgambati, Demetrio Tolli.: Giovanni Masci.: Fabio Santelli.: Amelio Camponeschi.: Enrico Bricca, Giacomo Valeri, Renzo Tartaglia.: Gaspare Moriconi.