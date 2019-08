© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La storica società reatina di Cittareale scalda i motori per la nuova stagione calcistica 2019-20, che vedrà gli uomini allenati da mister Giovanni Masci prendere parte al campionato di Seconda categoria ed alla coppa Lazio (andata il 22 settembre, ritorno la settimana successiva). Molti i sacrifici effettuati dalla società, che vanta di ben 40 anni di storia nelle categorie della nostra provincia. Un problema su tutti: il campo di gioco. Con l’impianto sportivo di Cittareale ancora impraticabile (situazione che si dovrebbe risolvere nella stagione 2020-21), il club giocherà “fuori casa” anche i match in casa: il campo di allenamento sarà quello del quartiere Garbatella di Roma, mentre la domenica (nei match in casa) i biancoverdi usufruiranno del campo di Capena.La situazione è perciò molto delicata e tanti sono stati i sacrifici della società. Soddisfatto e carico per l’inizio della stagione il mister, Giovanni Masci, che promuove la forza e la coesione del gruppo-squadra. «Abbiamo confermato - ci spiega Masci - il gruppo squadra dello scorso anno e, perciò, posso dire che siamo ancora competitivi. Due, fino ad ora, sono gli innesti ufficializzati: il difensore Simone Cirilli (ex Dinamo Roma in Prima categoria) e Rodriguez, un centrocampista che si allenava già dall’anno scorso con noi e che ora è ufficialmente inserito all’interno della rosa. Il mercato non è chiuso: siamo in attesa di altri 3-4 giocatori. Ogni campionato ha una storia a sé: lo scorso anno, anche a causa di alcuni gravi infortuni, non siamo riusciti ad arrivare nella zona ripescaggio. Quest’anno cercheremo di lottare fin da subito per le zone del podio, non dimenticandoci anche l’impegno della coppa Lazio molto stimolante. Abbiamo già fissato le amichevoli precampionato: prima con la Virtus Boccea, poi con Castelnuovo di Porto e, infine, con Prima Porta (quest’ultima ancora da confermare appieno). Noi ce la metteremo tutta per ben figurare in entrambe le competizioni».Soddisfatto ed orgoglioso dei sacrifici fatti il presidente della società reatina, Amelio Camponeschi. Queste le sue parole: «Siamo molto soddisfatti di aver iniziato un’altra stagione calcistica. La nostra è una società storica della provincia però è sempre gratificante poter iniziare una nuova stagione, soprattutto dopo mille difficoltà. Abbiamo una rosa competitiva, ricca di giovani e di ragazzi più esperti che mettono sempre al primo posto il divertimento e la gioia di vivere emozioni in gruppo. Cominceremo il nostro cammino stagionale nella coppa Lazio, a mio avviso un appuntamento che può fornirci grandi stimoli per l’inizio del campionato. Non abbiamo obiettivi principali, eccetto quello di ottenere e dare sempre il massimo in ogni gara. Speriamo in una stagione piena di soddisfazioni, anche perché sarebbe bello, il prossimo anno, poter festeggiare la possibile riapertura del nostro terreno di gioco di Cittareale con una promozione alla categoria superiore…Detto ciò, non posso non fare dei ringraziamenti finali: anzitutto mi sento in dovere di ringraziare due enti che ci hanno dato una mano per iniziare questa stagione, la società Unidata (nostro sponsor di maglia) e la Onlus Arenbi. Ovviamente ci sentiamo in dovere di ringraziare con grande affetto anche l’Amministrazione comunale di Cittareale che, tra mille difficoltà, ci offre sempre il supporto necessario per il prosieguo delle nostre attività. Ringrazio il mister Giovanni Masci per la grande dedizione che mette in ogni allenamento, in ogni gara e in tutto ciò che riguarda questa società. In ultimo, ma non per importanza, ringrazio tutti i nostri sostenitori, da sempre molto legati e vicini a questa società. Spero che ci seguano anche quest’anno!».