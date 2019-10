RIETI - Seconda vittoria consecutiva per il Poggio S.Lorenzo che, in rimonta, ha battuto il Centro Italia Micioccoli per 1-2. Gara intensa, con i padroni di casa che prima passano in vantaggio e poi si fanno recuperare due gol.



I COMMENTI

Roberto Attorre (Dirigente Centro Italia Micioccoli)

Angelo Pileri (Allenatore Poggio S.Lorenzo)

IL TABELLINO

Centro Italia Micioccoli

Poggio S.Lorenzo

Arbitro

Reti

Note

Protagonista di giornata Stefano Gasparini, portiere ospite, che ha salvato il risultato parando un calcio di rigore assegnato al Micioccoli.Primio tempo povero di emozioni: grande lotta a centrocampo, con il Centro Italia che mantiene il possesso di gioco, mentre Poggio S.Lorenzo cerca di ripartire. Alla mezz’ora, infatti, passano in vantaggio padroni di casa con Ometto, bravo al limite dell’area, dopo una serie di rimpalli, a depositare la palla in rete con un rasoterra. Il primo tempo si conclude, quindi, con il punteggio di 1-0.Nella ripresa, accade di tutto. Al 6’ gli ospiti trovano il pareggio con un calcio di rigore, arrivato dopo un fallo in mischia in area di rigore del Micioccoli: alla battuta va Ciavattieri, che trova l’angolo alto alla destra di Colantoni. 1-1. 10’ più tardi, il Poggio S.Lorenzo completa la rimonta con Massimi: azione tutta in contropiede, palla in area con Colantoni che perde la palla in presa alta e Ciavattieri serve sulla corsa Massimi che sigla l’1-2 a porta sguarnita. Al 33’, però, Liberali viene atterrato in area ospite e l’arbitro assegna il rigore al Micioccoli: sulla palla va lo stesso Liberali, che si fa ipnotizzare da Stefano Gasparini. Negli ultimi 20’ di gara, grande e forsennato forcing dei padroni di casa che, prima con Piccirillo da fuori area e poi con un colpo di testa del subentrato Massimi, vanno vicini al pareggio. Gara che, però, termina con la vittoria del Poggio S.Lorenzo, che batte Centro Italia Micioccoli con il punteggio di 1-2.: «Non rimproveriamo nulla ai nostri giocatori. E’ stata, per noi, la classica partita in cui la palla non è voluta entrare in rete. I due rigori, uno per noi ed un o per i nostri avversari, sono stati giusti. Abbiamo affrontato una squadra che, secondo molti, fa arte delle pretendenti al titolo. Non abbiamo sfigurato, anzi…in campo oggi ho visto solo una squadra, la nostra! Ora testa subito alla prossima gara, per ripartire al meglio!».: «Partita dai due volti. Nel primo tempo siamo andati giustamente sotto e anzi, siamo anche stati fortunati nel non aver subìto ulteriori gol avversari. Nella ripresa siamo scesi in campo con uno spirito diverso, riuscendo prima a pareggiare il conto dei gol con un rigore sacrosanto per poi completare la rimonta dopo un’azione di rimessa. La giovane età dei nostri ragazzi, in partite come queste, ci ha fatto avere qualche problema, anche perché di fronte avevamo una squadra fatta da giocatori esperti e bravi tecnicamente. Per nostra fortuna, il nostro estremo difensore ha parato il rigore avversario che ha salvato il risultato. Nel finale abbiamo sofferto, com’è giusto che sia in questi casi. Complimenti alle due squadre per la gara…noi dovremo migliorare e pensare che le gare di oggi durano dal 1’ al 100’».: Colantoni (dal 34’ st. Giancarlo), Carmesini, Cenciotti (dal 41’ st. Bastioni) Formichetti (dal 40’ st. Cecchetelli), Nicoli, Grillo (dal 37’ st. Riccioni), Piccirillo, Piroli, Liberali, Miccioni (dal 35’ st. Massimi), Ometto. A disposizione: Fioravanti. All. Fabrizio Massimi.: Ste.Gasparini, Fioravanti, Cann, Cicolani, Paolucci, Aureli, Vittori (dal 45’ pt. Savoia, dal 40’ st. Cestari), Sim. Gasparini, Massimi, Ciavattieri, Saccenti (dal 20’ st. Di Casimirro). A disposizione: Sechi, Antonini, Vagni. All. Angelo Pileri.: D’Orazi di Rieti.: Ometto (29’ pt.) (CIM), Ciavattieri (8’ st.), Massimi (16’ st.) (PSL): ammoniti: Grillo (CIM), Paolucci, Massimi, Aureli (PSL); angoli: 7-3.